Igrzyska w Paryżu. Robert Łukaszewicz olimpijskim debiutantem. Pierwszy taki od 32 lat

Proces powrotu do pełnej dyspozycji przebiegał stopniowo. - Staraliśmy się zaczynać od prostych rzeczy robiąc to, na co pozwalała kostka. Wykonywaliśmy zalecenia fizjoterapeuty i już po dwóch tygodniach zacząłem wchodzić na „dziesiątkę”. Od półtora miesiąca wykonuję praktycznie cały program. Na treningu wygląda to bardzo dobrze. Trzeba to jeszcze przełożyć na start - wyjaśnia.

Prawdopodobnie to wpłynęło na jego występ podczas mistrzostw Europy w Belgradzie, który zakończył na eliminacjach, zajmując trzynaste miejsce. To impreza, która - w przeciwieństwie do igrzysk - odbyła się na otwartej pływalni, co w przypadku skoczków do wody ma znaczenie.

Igrzyska w Paryżu. Rozkwit polskich skoków do wody

Więcej powodów do zadowolenia mieli tam koledzy Łukaszewicza z reprezentacji, którzy wrócili do kraju z trzema medalami. Najpierw wicemistrzynią Europy na trampolinie 1 m została Aleksandra Błażowska, później po złoto na tym samym przyrządzie sięgnął Andrzej Rzeszutek, aż wreszcie duet Rzeszutek/Kacper Lesiak cieszył się z brązu w skokach synchronicznych na trampolinie 3 m.

- Dostaliśmy w Rzeszowie wspaniały obiekt, w którym można spełniać marzenia, a w styczniu przyjechał do nas jeden z najlepszych trenerów na świecie Borys Rozenberg. Współpraca układa się wyśmienicie, a to są efekty - mówi o sukcesach naszych zawodników Kozdrański.