Robert Korzeniowski zaprasza. Święto chodu w centrum Warszawy

– Sprawdziłem już trasę, pochodziłem po niej po swojemu. I jestem bardzo zadowolony, m.in. z jakości asfaltu, bo to jest element mający duży wpływ na wynik. Dużym plusem jest też długość jednej pętli zmniejszona do 1 kilometra, bo to jest właśnie stała jednostka, która daje możliwość łatwego porównywania swoich czasów z treningów. To będzie dla mnie pierwszy start w tym sezonie na 20 km i zarazem ostatnie mistrzostwa Polski na tym dystansie, bo od następnego roku będzie zmiana długości tras. Rywalizacja z czołowymi chodziarzami świata będzie wyzwaniem, ale nastawienie mam bojowe, bo będzie to możliwość sprawdzenia swojej formy po pół roku ciężkich treningów – przekonywał pochodzący z Tunezji reprezentant Polski Maher Ben Hlima.