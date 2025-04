Przejęła pani w sztafecie rolę „matki”, jak nazywała siebie wcześniej Małgorzata Hołub-Kowalik, która zakończyła karierę?

Niestety, to spadło na mnie. Mogę się dzielić z dziewczynami blisko 20-letnim doświadczeniem i wspierać na początku nowej drogi. Wiadomo, że relacje czy emocje są teraz inne, bo ze starszymi dziewczynami znałyśmy się jak łyse konie i nadawałyśmy na tych samych falach. Generalnie zostałam w sztafecie tą, która studzi głowy oraz uspokaja. Robiłam tak w Nankinie, gdy wszyscy już przed biegiem wieszali nam medale na szyjach. Dziewczyny sobie z tą presją świetnie poradziły.

Mam charakter, jestem uparta, dążę do celu mimo przeszkód. To wszystko się składa oraz owocuje medalami

Radość po sezonie halowym pozwala marzyć i planować karierę dalej niż tylko do mistrzostw świata w Tokio?

Staram się wyznaczać cele krótkoterminowe i cieszyć tym, co mam. Sport nauczył mnie to, że wszystko jest kruche. Bywało, że robiłam jakieś założenia, a życie szybko je weryfikowało. Chcę się więc sportem cieszyć. Najbliższy cel to mistrzostwa świata. Nie wybiegam dalej.

Jaka jest pani recepta na sportową długowieczność?

Byłam od najmłodszych lat mądrze prowadzona. Najpierw przez dwóch szkoleniowców w Raciborzu (Piotra Morkę i Kazimierza Stępnia – przyp. red.), a od września 2011 roku przez Aleksandra Matusińskiego. Cały czas poprawiałam wyniki, a jednak pozostaję głodna. Trener żartuje, że gdy poczuję krew, to nie odpuszczę i walczę do końca. Mam charakter, jestem uparta, dążę do celu mimo przeszkód. To wszystko się składa oraz owocuje medalami.

Urlop będzie w tym roku wyjątkowo krótki?

Dostałam po halowych mistrzostwach świata tydzień wolnego na zrobienie pełnego resetu. 4 kwietnia zaczynamy zgrupowanie na Teneryfie, bo już w maju mamy mistrzostwa świata sztafet. Ubolewam, że odbędą się w Chinach, bo to oznacza kolejną długą podróż, ale musimy sobie z tym poradzić.