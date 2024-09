- Gdyby nie ten bieg, mógłbym nie mieć już motywacji, aby popychać sezon do przodu, więc wyzwanie wychodzi mi na dobre. Trochę po igrzyskach biegałem i trenowałem start, a w normalnych okolicznościach pewnie nawet bym o tym nie pomyślał. Karsten ma więcej do stracenia, bo raczej mnie stawia się na przegranej pozycji - mówił Duplantis podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej.

Sam Warholm zapewniał wówczas, że pierwszy dzień po mityngu na Stadionie Śląskim będzie dla niego otwarciem intensywnych przygotowań do sprinterskiego pojedynku. - Wielu uważa, że to Mondo wygra, bo tyczkarze są szybcy, więc to on jest pod presją, ale to ja częściej biegam - wyjaśniał.

Obaj więc się bawią, przerzucając rolę faworyta, a ręce zacierają organizatorzy oraz sponsorzy. Tyczkarza i płotkarza łączą bowiem nie tylko sukcesy - Duplantis jest dwukrotnym mistrzem świata oraz dwukrotnym złotym medalistą igrzysk, Warholm ma jedno złoto olimpijskie i trzy z mistrzostw świata - ale także dostawca sprzętu oraz producent napojów energetycznych.

Kiedy odbędzie się pojedynek Armand Duplantis – Karsten Warholm?

Bieg, który zaplanowano na środę o 20:30 (ceny biletów zaczynają się od 25 franków szwajcarskich), będzie wydarzeniem towarzyszącym Diamentowej Lidze w Zurychu. To przedostatnie zawody cyklu, później najlepszych lekkoatletów czeka jeszcze tylko finałowy mityng 13-14 września w Brukseli.