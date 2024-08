- Już przed rokiem wiele osób pytało, czy planowana jest kolejna edycja. To bardzo ważne, że wiele osób interesuje się bieganiem i biega, ale również to, że chcą to robić mądrze i bezpiecznie dla swojego zdrowia - podkreśla Kszczot.

Nie zabraknie też paneli poświęconych właściwej diecie biegacza i zdrowiu. Uznani ortopedzi i fizjoterapeuci, wśród których będzie dr Urszula Biernat, opowiedzą m.in. o tym, jak skutecznie regenerować organizm i unikać kontuzji.

W trakcie tegorocznej edycji dużo większy nacisk będzie kładziony na treningi praktyczne. Drugiego dnia konferencji uczestnicy będą ćwiczyć w małych grupach treningowych pod okiem Kszczota, Jóźwik, Szosta, Kaczora i innych uznanych trenerów. - Pokażemy m.in. jak przeprowadzić poprawną rozgrzewkę, jak się schłodzić po bieganiu, jak poprawnie ćwiczyć i co warto robić na siłowni. Pokażemy też przykładowy zestaw ćwiczeń jogi dla biegacza - opowiada Jóźwik.

- W tym roku stawiamy na tematy związane z amatorskim bieganiem osób rozpoczynających przygodę z bieganiem oraz średniozaawansowanych. To będzie duża dawka wiedzy dla tych osób, a poruszymy wiele podstawowych zagadnień. Pokażemy w teorii i praktyce technikę biegową, powiemy, jak zwiększyć szybkość u biegacza amatora, czy jak skorzystać z zegarka, żeby ułożyć dobry plan treningowy? Będzie naprawdę bardzo dużo bardzo przydatnej wiedzy - zapewnia Kszczot.