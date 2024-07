Józef Szmidt: Niechciany bohater, ofiara historii

Wstawał z kurami w domu w Rokitnicy, żeby z kilkoma przesiadkami dojechać do pracy w warsztacie samochodowym w Zabrzu. Wracał przed północą. I tak przez kilka lat. Jak się spóźnił na tramwaj, to jechał rowerem lub biegł. Sportowcem został przez przypadek. Bratu (też późniejszemu reprezentantowi Polski w lekkiej atletyce) nie chciało się samemu trenować, więc namówił jego. Ten rytm dnia obowiązywał go, nawet kiedy już pierwszy raz został mistrzem olimpijskim.

W tym samym czasie jego koledzy klubowi z sekcji piłkarskiej Górnika Zabrze opływali w luksusy. To oni – z Ernestem Polem, Stanisławem Oślizłą, Włodzimierzem Lubańskim – stanowili wizytówkę Zabrza. Jego złoty medal przy ich sukcesach – wielkich, ale przecież tylko w skali kraju – niewiele znaczył. Oni pracowali na boisku, a on długo przy warsztacie. Jednak kiedy odniósł kontuzję kolana, operował go w Warszawie najlepszy wtedy chirurg ortopeda w kraju profesor Adam Gruca.

Drugi złoty medal zdobył ostatnim skokiem

Szmidt miał żal, że po tej operacji, na niecałe cztery miesiące przed igrzyskami w Tokio, nikt mu nie pomagał, bo nikt nie wierzył, że tam wystartuje. Nie wspierał go nawet dotychczasowy zasłużony trener. Ostatecznie postawił na swoim i włączono go w skład ekipy olimpijskiej. Musiał jednak podpisać oświadczenie, że jedzie na własną odpowiedzialność.

Drugi złoty medal zdobył ostatnim skokiem. Ponownie pokonał trójskoczków radzieckich, stając się bohaterem igrzysk. Cesarz Hirohito zaprosił go na pokład swojego samolotu, aby z góry pokazać szczyt Fuji i Hiroszimę. Po powrocie do Polski wszyscy go poklepywali, przekonując, jak bardzo w niego wierzyli, a premier Józef Cyrankiewicz przypiął mu do klapy order Sztandaru Pracy. Nie zawiedli kibice, przyznając mu w plebiscycie „Przeglądu Sportowego” tytuł Najlepszego Sportowca Polski Roku 1964.