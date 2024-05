Pięciokrotny mistrz świata do tej pory rywalizował z 22-latkiem Kanadyjczykiem sześciokrotnie. Pierwszy raz doszło do tego podczas ubiegłorocznego Memoriału Janusza Kusocińskiego, gdzie Katzberg zajął trzecie miejsce, a Fajdek był czwarty. Kanadyjczyk zwyciężał także w kolejnych pięciu pojedynkach — także podczas mistrzostw globu w Budapeszcie.

Ostatnio zrobił to 20 kwietnia na World Athletics Continental Tour Gold w Nairobi. Tam Katzberg zaimponował, rzucając 84.38 m. To dziewiąty wynik w historii rzutu młotem i najdalsza próba od blisko piętnastu lat. Szansę na pierwszy triumf w tej rywalizacji Fajdek dostanie na Stadionie Śląskim.

Czytaj więcej Lekkoatletyka Memoriał Janusza Kusocińskiego. Zlot gwiazd na Stadionie Śląskim 18 maja odbędzie się 70. Memoriał Janusza Kusocińskiego. Organizatorzy zadbali, aby tegoroczna edycja imprezy na Stadionie Śląskim była zlotem gwiazd.

Memoriał Janusza Kusocińskiego. Paweł Fajdek kontra Ethan Katzberg

- Kanadyjczyk może i machnął 84 metry, ale w kwietniu, w Kenii. To pewnie robi wrażenie na kibicach, ale ja pozostaję spokojny. Przerwać serię jego zwycięstw z potyczkach ze mną? Byłoby super to zrobić teraz. Na pewno będę chciał się zaprezentować z jak najlepszej strony. Wiem, na co mnie stać w tym sezonie. Wspólnie z trenerem Szymonem Ziółkowskim mamy konkretne cele — zapewnia Fajdek.

Rzut młotem mężczyzn nie będzie oczywiście jedyną konkurencją rzutową Memoriału Janusza Kusocińskiego, bo w Chorzowie rozegrany zostanie także żeński konkurs rzutu oszczepem. Na starcie pojawi się w nim przede wszystkim wicemistrzyni olimpijska Maria Andrejczyk.