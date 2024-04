Jest kilku graczy, którzy na stałe weszli do kanonu NBA, gdy ich nazwiskiem określono konkretne zagrania. Gorat, czyli były środkowy, słynął przede wszystkim z zasłon. Jedna z nich, którą opanował do perfekcji, jest wykorzystywana w NBA do dziś. LeBron James przyznaje zaś wprost, że to jedno z najtrudniejszych do powstrzymania zagrań.

Gwiazda Los Angeles Lakers doceniła właśnie Gortata za jego wkład w dziedzictwo NBA przy okazji jednego z odcinków podcastu „Mind The Game”, nazwę zagrania zawierającego nazwisko Polaka ubarwiając dodatkowo soczystym wulgaryzmem.

Dlaczego LeBron James zachwycił się Marcinem Gortatem

– Tej zasłony po prostu nie da się zatrzymać, jeśli odpowiednio zgrasz wszystko w czasie - twierdzi James. Sam wciąż chętnie korzysta z rozwiązania, gdy kolega z drużyny stawia mu „zasłonę Gortata”, a więc toruje drogę do kosza, uniemożliwiając rywalowi atak na piłkę. Gortat, gdy trafił do Washington Wizards, zaczął regularnie współpracować w ten sposób z Johnem Wallem.

Współprowadzący podcast JJ Redick przez nagraniem przepytał nawet Polaka, skąd wziął pomysł na takie właśnie zagranie. – Wyjaśnił mi, że chodzi po prostu o czytanie pewnych kątów. I że sam to wymyślił – zdradził Redick, który grał z Gortatem w barwach Orlando Magic.