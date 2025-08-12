Mateusz Malina rekordzistą freedivingu. Bez sprzętu zszedł pod wodę na 7 minut, na 210 metrów

O rekordzie poinformowało centrum nurkowania Be Diver. Jak zaznaczono w komunikacie, Freediving to dyscyplina, wymagająca intensywnej dyscypliny, kondycji fizycznej i kontroli psychicznej. Wyczyn Mateusza Maliny – jak napisano - „przekroczył granice ludzkiej wytrzymałości i zwiększył świadomość na temat eksploracji oceanu poprzez naturalne środki”.

Reklama Reklama

Rekordy Mateusza Maliny

W niedzielę pochodzący z Ustronia zawodnik zdobył złoty medal 12. Światowych Igrzysk Sportowych w chińskim Chengdu w konkurencji DNF, czyli w pływaniu dynamicznym bez płetw, na jednym oddechu, pokonując odległość 228,5 m. Kolejnego dnia Malina okazał się najlepszy w konkurencji DYN, czyli w pływaniu dynamicznym w płetwach na jednym oddechu. Wtedy zaliczył dystans 310,5 m.

Zawody World Games rozgrywane są w cyklu czteroletnim. Kolejne gościć będzie w 2029 roku niemieckie miasto Karlsruhe.Konkurencje freedivingu dzielą się na głębokościowe, gdzie celem jest osiągnięcie jak największej głębokości i basenowe, w których celem jest pokonanie jak najdłuższego dystansu pod wodą lub osiągniecie najdłuższego czasu wstrzymania oddechu.