Mateusz Malina rekordzistą freedivingu. Bez sprzętu zszedł pod wodę na 7 minut, na 210 metrów

Aktualizacja: 12.08.2025 09:29 Publikacja: 12.08.2025 09:19
Mateusz Malina
Foto: Wikimedia Commons/Sinama-Webmaster/CC BY-SA 4.0
O rekordzie poinformowało centrum nurkowania Be Diver. Jak zaznaczono w komunikacie, Freediving to dyscyplina, wymagająca intensywnej dyscypliny, kondycji fizycznej i kontroli psychicznej. Wyczyn Mateusza Maliny – jak napisano - „przekroczył granice ludzkiej wytrzymałości i zwiększył świadomość na temat eksploracji oceanu poprzez naturalne środki”.
W niedzielę pochodzący z Ustronia zawodnik zdobył złoty medal 12. Światowych Igrzysk Sportowych w chińskim Chengdu w konkurencji DNF, czyli w pływaniu dynamicznym bez płetw, na jednym oddechu, pokonując odległość 228,5 m. Kolejnego dnia Malina okazał się najlepszy w konkurencji DYN, czyli w pływaniu dynamicznym w płetwach na jednym oddechu. Wtedy zaliczył dystans 310,5 m.
Zawody World Games rozgrywane są w cyklu czteroletnim. Kolejne gościć będzie w 2029 roku niemieckie miasto Karlsruhe.Konkurencje freedivingu dzielą się na głębokościowe, gdzie celem jest osiągnięcie jak największej głębokości i basenowe, w których celem jest pokonanie jak najdłuższego dystansu pod wodą lub osiągniecie najdłuższego czasu wstrzymania oddechu.
Mateusz Malina w maju 2024 roku w Atenach ustanowił rekordy w basenowym pływaniu dynamicznym bez płetw (DNF) i pływaniu dynamicznym w płetwach (DYN).
Freediving (z ang. free „wolny, swobodny”; diving „nurkowanie”) to nurkowanie na wstrzymanym oddechu. Podczas zanurzenia nurek nie używa akwalungu, w związku z czym freediving bywa nieściśle nazywany nurkowaniem bezsprzętowym. Freediverzy korzystają jednak ze sprzętu takiego jak maski lub okulary, płetwy, pianki lub skóry pływackie lub balast.
Pierwszy współczesny oficjalny rekord głębokościowy we freedivingu ustanowił Raimondo Bucher w 1949 roku, nurkując na 30 m. Barierę 50 metrów podczas oficjalnej próby jako pierwszy pokonał Enzo Maiorca w 1961 roku. Bariera 100 metrów została pokonana na wstrzymanym oddechu przez Jacques’a Mayol’a w 1976 roku, a na 150 metrów jako pierwszy freediver zanurkował Włoch Umberto Pelizzari w 1999 roku. „Najgłębszym człowiekiem świata” jest Austriak Herbert Nitsch, który zanurkował w 2007 roku na 214 metrów.
W 1959 roku powstała Światowa Federacja Sportów Podwodnych CMAS - organizacja międzynarodowa organizacje nurkowe z całego świata, której celem jest promowanie i rozwijanie dyscyplin podwodnych. CMAS jest federacją sportową rozpoznawaną przez MKOL, a także jest członkiem Światowej Agencji Antydopingowej WADA, dzięki czemu odpowiada za organizację sportu wyczynowego.
W 1991 roku powstała AIDA International – międzynarodowa federacja zrzeszająca narodowe federacje nurków na wstrzymanym oddechu. AIDA International organizuje krajowe i międzynarodowe zawody na poziomie amatorskim, opracowuje standardy edukacji i bezpieczeństwa, a także udoskonala regulacje dotyczące zmagań w tej dyscyplinie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
