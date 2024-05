Majka wygrywa już coraz rzadziej, ostatni raz podczas ubiegłorocznego Tour de Pologne na etapie z metą w Dusznikach-Zdrój, ale to wciąż bardzo ceniony kolarz w zawodowym peletonie, tyle, że z innymi zadaniami do wykonania niż przed laty. Ma kontrakt z jedną z najbogatszych grup w World Tour UAE Team Emirates, wspomaga najlepszego zawodnika na świecie, który sam wskazał go palcem, by wiódł go do wielkich zwycięstw. To wielkie wyróżnienie i wcale niemałe pieniądze do zarobienia. Kolarz z Zegartowic mimo innych celów radzi sobie przy tym całkiem nieźle w klasyfikacji generalnej — zajmuje w niej 13. miejsce.

Stanisław Aniołkowski — kolarz o wyjątkowym sprinterskim instynkcie

W tegorocznym Giro zaskakująco dobrze jedzie drugi Polak Stanisław Aniołkowski. W piątek był drugi na etapie z metą w Cento, finiszując tuż za najlepszym specjalistą od sprintów w tej edycji wyścigu Włochem Jonathamem Milanem. Zawodnik francuskiej grupy Cofidis oprócz tego była dwukrotnie w pierwszej dziesiątce.

Historia pochodzącego z Warszawy jest budująca i pokazuje, że polskiego kolarstwa szosowego nie należy spisywać na straty, że poza Majką i Michałem Kwiatkowskim są zdeterminowani zawodnicy skutecznie walczący o swoje miejsce w zawodowym peletonie. 27-letni kolarz długo jeździł w słabych polskich grupach. W 2020 roku niespodziewanie został mistrzem Polski w wyścigu ze startu wspólnego. Ten wynik otworzył mu drzwi na świat. Podpisał kontrakt z belgijską drużyną Bingoal, a potem amerykańskim Human Powered Health. Odnosił niewielkie sukcesy, w ubiegłym roku wygrał dwa etapy w Wyścigu Dookoła Grecji.

Human Powered zbankrutowała i Aniołkowski został bez zespołu. Zaangażowała go jednak bardzo zasłużona dla kolarstwa francuska grupa Cofidis. Jakby pecha było mało Polak odniósł kontuzję wskutek zmęczenia po ostrych treningach. Wiosną miał kilka udanych startów. W ostatniej chwili Francuzi zgłosili go do Giro.

Kolarz ze stolicy wykazuje się wyjątkowym instynktem sprinterskim. Działa w pojedynkę. Nie ma wartościowych rozprowadzających na finiszach jak Pogacar Majkę w górach. Drugie miejsce w Giro należy uznać za wielki sukces. - Ten wynik pokazuje, że cały czas trzeba wierzyć. Trzeba ciężko pracować i potem przychodzi taki dzień – mówił po zajęciu drugiego miejsca w Cento Aniołkowski.