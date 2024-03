Bartosz Zmarzlik już od kilku lat zarabia więcej niż najlepiej opłacani piłkarze PKO BP Ekstraklasy – szacuje się, że nawet 10 mln zł rocznie, choć należy pamiętać, że z jego fachem wiążą się spore koszty, jak opłacenie teamu czy zakupy sprzętu. Piłkarze Gil Dias (Legia Warszawa) i Mikael Ishak (Lech Poznań) nie mogą liczyć nawet na połowę tej kwoty.

Portal Salary Sport podaje, że zaledwie pięciu zawodników z Ekstraklasy zarabia rocznie ponad 2 mln zł, żużlowców takich zaś – według szacunków „Przeglądu Sportowego” – już w ubiegłym roku mogło być nawet 20, a stawki jeszcze pójdą w górę.

10 mln zł za transmisje pierwszej ligi

Szansę na rozwój dostanie również pierwsza liga, do której prawa nabył Canal+. Poprzednio nadawca płacił za jej transmisje 1,5 mln rocznie, a teraz kwota ta urośnie do 10 mln. Dokładnie tyle samo dostawał jeszcze niedawno Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) za prawa do pokazywania Fortuna 1. Ligi, ale tam do podziału tortu chętnych jest 18, a w żużlu – ośmiu.

Futbol w najbliższym czasie także zyska, wyścig z żużlem trwa. TVP w październiku pochwaliła się bowiem kontraktem na transmisje pierwszej i drugiej ligi, rozgrywek kobiecych oraz wszystkich reprezentacji poza pierwszą za – według Weszło – 40 mln zł rocznie.

Mniej popularne dyscypliny, jak na przykład futsal, same płacą za transmisje. Hokeja na to nie stać, więc ma własną platformę do transmisji w internecie.

To sumy, o jakich mogą marzyć inne federacje. Radosław Piesiewicz rok temu cieszył się, że „pierwszy raz od niepamiętnych czasów polska koszykówka sprzedała prawa telewizyjne”, bo Polsat kupił je za 3 mln zł rocznie. Mniej popularne dyscypliny, jak na przykład futsal, same płacą za transmisje. Hokeja na to nie stać, więc ma własną platformę do transmisji w internecie.