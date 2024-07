Nie były to może piłkarskie szachy, jedni i drudzy stwarzali sobie sytuacje, ale do przerwy brakowało bramki, która otworzyłaby mecz i zmusiła przeciwników do większego ryzyka.

Hiszpania - Anglia. Lamine Yamal i Nico Williams - złoty duet

Selekcjoner Hiszpanów postawił na sprawdzoną jedenastkę. Do składu wrócili Dani Carvajal i Robin Le Normand, którzy w półfinałowym spotkaniu z Francją (2:1) pauzowali za kartki. Trener Anglików dokonał jednej zmiany. Luke Shaw, który trzy lata temu w finale z Włochami zdobył bramkę, zastąpił na lewym wahadle Kierana Trippiera. I długo dobrze radził sobie z Lamine Yamalem, który w sobotę obchodził 17. urodziny, a w niedzielę pobił kolejny rekord Pelego.

Yamal stał się najmłodszym piłkarzem grającym w finale wielkiego turnieju (Pele podczas najważniejszego meczu mundialu 1958 miał 17 lat i 249 dni). I to właśnie on do spółki ze swoim przyjacielem z kadry - Nico Williamsem - przeprowadził na początku drugiej połowy akcję, po której Hiszpanie objęli prowadzenie.

Rozumieją się bez słów, razem spędzają na zgrupowaniach każdą wolną chwilę, a ich współpraca na boisku to jeden z najjaśniejszych punktów niemieckiego turnieju. W Berlinie Yamal obsłużył dokładnym podaniem starszego kolegę, a ten nie zmarnował znakomitej okazji.

Hiszpania - Anglia. Rezerwowi bohaterami

Yamal i Williams byli największym zagrożeniem dla Anglików, sprawdzając czujność Jordana Pickforda. Gareth Southgate widział, że nie ma co czekać, trzeba reagować. Zdjął Harry'ego Kane'a, posyłając na murawę Olliego Watkinsa, bohatera półfinału z Holandią (2:1), ale to druga ze zmian przyniosła efekt.