5 goli — Robert Lewandowski

3 gole - Jakub Błaszczykowksi

po jednym golu - Roger, Arkadiusz Milik, Karol Linetty, Adam Buksa

Kim jest Adam Buksa, strzelec gola w meczu Polska - Holandia?

Adam Buksa za miesiąc skończy 28 lat, urodził się 12 lipca 1996 roku w Krakowie i we wczesnej młodości trenował w klubach z tego miasta (Bronowianka, Juvenia, Hutnik, Wisła, Garbarnia, znów Wisła), z krótką przerwą na pobyt w Austrii. Z Wisły wyjechał do włoskiej Novary, a po powrocie do Polski, krótko po 18. urodzinach, zadebiutował w Ekstraklasie — w Lechii Gdańsk. W Polsce strzelał też gole dla Zagłębia Lubin i Pogoni Szczecin, z której poleciał do amerykańskiego New England Revolution. Do Europy ściągnął go francuski RC Lens, a poprzedni sezon był bardzo udany dla Adama Buksy na wypożyczeniu w tureckim Antalyasporze (33 mecze i 16 goli w lidze tureckiej).

Adam Buksa jest starszym bratem 21-letniego Aleksandra Buksy, aktualnie zawodnika austriackiego Tirolu.