Albania w eliminacjach Euro wygrała “polską” grupę i po raz drugi awansowała na mistrzostwa, ale ten brak turniejowego doświadczenia okazał się mieć duże znaczenie.

Gdy Włosi rzucili się do odrabiania strat, Albańczycy zaczęli popełniać błędy. Wyrównał strzałem głową Alessandro Bastoni po dośrodkowaniu Lorenzo Pellegriniego, a kilka minut później Nicolo Barella wykorzystał złe wybicie piłki rywali i precyzyjnym uderzeniem zza pola karnego dał Italii prowadzenie.

Euro 2024. Włosi marzą o obronie trofeum

Włosi to dziś inna drużyna niż trzy lata temu. Bez ikonicznych postaci na środku obrony - Giorgio Chielliniego i Leonardo Bonucciego, bez wielkich gwiazd oraz z nowym trenerem Luciano Spallettim.

- Niektóre drużyny, jak Francja czy Anglia, są niewątpliwie bardzo mocne, ale my też możemy mieć coś do powiedzenia. Myślę, że w takich turniejach nie ma faworytów. Przyjechaliśmy tu, by dostać się do finału i bronić tytułu - mówił przed Euro Donnarumma, a Spalletti dodawał, że występ w roli obrońcy trofeum to nie ciężar, lecz atut.

Włosi przetrwali próbę charakteru, a w czwartek czeka na nich pierwszy poważny test. Mecz z Hiszpanią, który może dać odpowiedź na pytanie, czy są w stanie spełnić marzenia rodaków.