Paryska mączka to absolutne „królestwo” Polki, na której wygrywała ten turniej czterokrotnie (w latach 2020, 2022, 2023 i 2024). Choć Iga Świątek przystąpiła do turnieju jako trzecia rakieta świata, to na kortach ziemnych w Paryżu traktowana była jako jedna z głównych faworytek do końcowego tryumfu.

Świątek w 4. rundzie mierzyła się z Martą Kostiuk, z którą grała dotąd trzykrotnie i nie przegrała z nią ani jednego seta. Ukrainka rozgrywa znakomity sezon na kortach ziemnych – wcześniej wygrała turnieje w Rouen i Madrycie. Z Polką wygrała 7:5, 6:1. Świątek odpadła z Roland Garros przed ćwierćfinałem po raz pierwszy od 2019 r.

