Mamed Ch. został skazany łącznie na karę roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 280 tys. zł – informuje portal sport.pl. Jak wynika z ustaleń sądu, zawodnik miał w latach 2016–2017 nabywać lub próbować nabywać na terenie Polski i Czech samochody pochodzące z kradzieży albo innych czynów zabronionych. Chodziło m.in. o pojazdy BMW M6 GT, Porsche Panamera i BMW 750 xDrive.

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Zawodnik MMA Mamed Ch. usłyszał zarzut paserstwa

Najsurowsze kary dotyczyły przestępstw związanych z paserstwem. Za część tych czynów sąd wymierzył Mamedowi Ch. rok i dwa miesiące więzienia oraz 140 tys. zł grzywny, a za kolejne przypadki rok pozbawienia wolności i 105 tys. zł grzywny.

Sąd uznał go również za winnego kierowania działaniami zmierzającymi do zniszczenia dwóch samochodów w Rybniku w kwietniu 2017 r. Chodziło o podpalenie BMW i Volkswagena Polo, za co sąd wymierzył karę sześciu miesięcy więzienia oraz obowiązek naprawienia szkody wobec właścicieli aut. W efekcie Mamed Ch. ma zapłacić na ich rzecz odpowiednio 30 i 25 tys. zł.

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Mamed Ch. odpowie również za naruszenie nietykalności policjanta

Wyrok obejmuje także zdarzenie z 2018 r., które miało miejsce w Olsztynie. Mamed Ch. miał wtedy naruszyć nietykalność policjanta, za co orzeczono grzywnę w wysokości 70 tys. zł i 2 tys. zł zadośćuczynienia dla funkcjonariusza. Mężczyzna dopuścił się również znieważenia funkcjonariuszy, za co została mu wymierzona grzywna w wysokości 35 tys. zł. Po połączeniu wszystkich kar zasądzono rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 280 tys. zł. Orzeczenie nie jest prawomocne, a stronom przysługuje apelacja. W całej sprawie oskarżonych było 18 osób.

Mamed Ch. od lat należy do najważniejszych postaci polskiego MMA. W trakcie kariery zdobywał najważniejsze tytuły KSW – był międzynarodowym mistrzem w wadze półciężkiej oraz mistrzem organizacji w kategorii średniej.