Czy Andrzej Duda podpisze nowelizację ustawy o sporcie? Jest apel do prezydenta

Inicjatorzy apelu chcą, by znowelizowana ustawa weszła jak najszybciej w życie, a punkty, które budziły wątpliwości prezydenta, zostały ewentualnie skierowane do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Sejm nowelizację ustawy o sporcie przyjął w listopadzie. Najważniejsze zmiany to m.in. parytet, zgodnie z którym w zarządach polskich związków sportowych co najmniej 30 procent ma stanowić reprezentacja każdej z płci, a także wsparcie dla zawodniczek w ciąży i po porodzie.

Rada Fair Play PKOl. "Nie chcemy rywalizacji płci, chcemy współpracy”

“Nowelizacja ustawy, która w całości została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, zawiera przepisy, na które my jako sportowcy długo czekaliśmy. Rozumiemy, że pojawiły się wątpliwości, które wymagają podjęcia ponownej analizy, jednak czy większa część przepisów niebudząca wątpliwości i kontrowersji, nie mogłaby wejść w życie już teraz? Wierzymy, że nasz głos będzie zauważony, wysłuchany i wzięty pod uwagę. Pragniemy, by polski sport był coraz lepszy i silniejszy, a głos zawodników miał istotny wpływ na oczekiwane zmiany” - czytamy w liście.

Inicjatorom zależy szczególnie, aby w życie weszły znajdujące się w ustawie zapisy przeciwko dyskryminacji i przemocy wobec kobiet oraz te dotyczące wsparcia finansowego kobiet czynnych sportowo w okresie macierzyństwa i równego dostępu do wynagrodzenia.