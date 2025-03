Jest zdeterminowana, skoro prowadzi kampanię, mając pięciomiesięczną córkę. To, jak łączy macierzyństwo z działalnością sportową oraz polityczną, ma być rękojmią skuteczności. Sięga też do filozofii Ubuntu, powtarzając: „Jestem, ponieważ jesteście”. - Chodzi o to, że każda decyzja ma wpływ na innych. Trzeba je podejmować ostrożnie, patrząc na konsekwencje dla całego ekosystemu - wyjaśniała „L’Equipe”.

Wybory w MKOl. Sebastian Coe faworytem ludu

Jeśli za Coventry stoi Bach, to Coe jest faworytem ludu. 68-latek jest kandydatem wagi ciężkiej: wybitnym sportowcem (dwukrotny mistrz olimpijski w biegu na 1500 m, który po pierwsze złoto w 1980 roku poleciał na igrzyska do Moskwy wbrew bojkotowi), politykiem (doradzał Williamowi Haugowi, w latach 1992-97 reprezentował w parlamencie torysów, w 2000 roku został członkiem Izby Lordów) oraz działaczem, który szefował brytyjskiemu komitetowi olimpijskiemu (2008-12) i zorganizował igrzyska w Londynie (2012).

Coe mówi, że dziś w ruchu olimpijskim zbyt duża władza skupia się w rękach niewielu. Uważa też, że 8-letnia kadencja jest długa i chętnie na półmetku podda się weryfikacji

Bogato urodzony, dobrze wykształcony umiał zamienić spodenki na garnitur. Jest od 2015 roku szefem World Athletics, czyli największej spośród sportowych federacji. Był chwalony za uprzątnięcie stajni Augiasza, którą zastał po wieloletnich rządach umoczonego po pachy w korupcję i tuszowanie dopingu Lamine’a Diacka i szybko mu zapomniano, że przez osiem lat był u senegalskiego cesarza wiceprezesem. Zaczął od zmiany szyldu (IAAF na World Athletics) i stworzył Athletics Integrity Unit (AIU), czyli zbrojne ramię federacji do walki z dopingiem.

Gdy okazało się, że zimowe igrzyska w Soczi (2014) były rosyjskim oszustwem, jego organizacja jako jedyna zdecydowała się na sankcje i w Rio (2016) tamtejszych lekkoatletów, poza Darją Kliszyną, nie było. Równie stanowczy Coe był wobec nich po napaści na Ukrainę, choć akurat World Athletics miała łatwiej, bo w 2022 roku rosyjska reprezentacja wciąż była na bocznym torze za dopingowe grzechy.

- Jeśli dojdzie do rozejmu, który usatysfakcjonuje obie strony, to lepiej mieć ich w sporcie niż poza nim - mówił niedawno koncyliacyjnie Piersowi Morganowi w telewizji CNN dodając, że nie będzie miał problemu, aby po zakończeniu wojny spotkać się nawet z Władimirem Putinem. To pokazuje, że perspektywa wyborów mobilizuje do moralnych kompromisów nawet człowieka, którego szef Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego (ROC) Stanisław Pozdniakow nazywał rusofobem.