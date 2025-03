Sukces pierwszej odsłony przedsięwzięcia przerósł oczekiwania nie tylko samych sportowców, ale również organizatorów. Użytkownicy WP SportoweFakty znów zagłosują na ludzi sportu. Tym razem nie w siedmiu a w ośmiu kategoriach: talent, serce, osobowość, wyczyn, mentor, pasjonat, inspiracja i heros.

Sport to nie tylko medale, mistrzowskie tytuły i pozłacane puchary. Sport to wysiłek w dążeniu do celu, ciągła walka o poprawę swoich możliwości i wreszcie pokonywanie barier, które stają na drodze nawet największych światowych gwiazd. O tym są Herosi WP.

19 lutego obradowała kapituła złożona z ikon polskiego sportu oraz przedstawicieli redakcji i sponsora. Otylia Jędrzejczak, Joanna Jóźwik, Natalia Partyka, Adam Małysz, Sebastian Świderski, Robert Korzeniowski, Michał Rutkowski, Paweł Kapusta i Dawid Góra z szerokiej listy wybrali po pięciu sportowców w każdej kategorii. Od 5 marca, na specjalnie przygotowanej na tę okazję stronie, użytkownicy WP SportoweFakty mogą oddać głosy na swoich faworytów. To oni wybierają ostatecznych zwycięzców.

Wśród siedmiu kategorii znalazły się tylko dwie stricte sportowe, gdzie liczą się wynik oraz potencjał zawodników. To „wyczyn”, w której wyróżniono osiągnięcia unikalne w skali rywalizacji międzynarodowej i „talent”. W tej drugiej użytkownicy docenią kandydatów za perspektywiczność i sukcesy w młodym wieku. Kategoria „mentor” to przestrzeń do nagrodzenia tych, którzy mają niebagatelny wpływ na rozwój polskiego sportu. Nie zabraknie miejsca na docenienie „pasjonatów”, amatorów niezwykle ambitnie wyznaczających granice swojej sportowej aktywności. Nagroda za „osobowość” zarezerwowana jest dla zawodników wykorzystujących swoją popularność do głośnego mówienia o rzeczach ważnych, a ich charakter i postawa wyraźnie wyróżniają się w świecie polskiego sportu. Poprzez kategorię „serce” będą docenieni ci, którzy udzielają się charytatywnie, pomagają najbardziej potrzebującym.

Nową kategorią jest „inspiracja”. Pięciu nominowanych to lokalni bohaterzy, który stanowią wzór do naśladowania dla tych, którzy są na początku sportowej drogi. Swoją działalnością propagują sportowe wartości i rywalizację fair play.

Królową wszystkich kategorii stanowi „Heros”. Tu statuetka zostanie wręczona za pokonanie szczególnych trudności, powstanie z kolan, stanowienie inspiracji w codziennej walce o siebie.

W pierwszej edycji plebiscytu zwyciężyli: Pia Skrzyszowska (talent), Nicola Grbić (mentor), Jakub Błaszczykowski (największe serce), Iga Świątek (osobowość), Wiesław Smoliński (pasjonat), reprezentacja Polski mężczyzn w siatkówce (wyczyn). W kategorii heros, także dzięki głosom internautów, wygrał Karol Bielecki.

- Po bardzo pozytywnym przyjęciu plebiscytu w zeszłym roku i udanej gali, uznaliśmy, że tego eventu nie może zabraknąć w kalendarzu sportowych imprez. Nie było wcześniej głosowania, w którym zwraca się uwagę nie tylko na wyniki i medale, ale też zaangażowanie poza sportowymi arenami. Bardzo nam zależy, aby na sportowców patrzeć również przez pryzmat tego, co reprezentują sobą na co dzień i co dają innym ludziom – tłumaczy Paweł Kapusta, redaktor naczelny Wirtualnej Polski.

Uroczysta gala wręczenia nagród drugiej edycji plebiscytu odbędzie się 9 kwietnia o godz. 20:00. Transmisję i relację z gali będzie można śledzić za pośrednictwem strony głównej Wirtualnej Polski, strony głównej WP SportoweFakty oraz mediów społecznościowych.

- Pierwsza edycja zakończyła się sukcesem, zorganizowaliśmy plebiscyt zupełnie inny niż wszystkie. Nagradzamy, doceniamy, wyróżniamy za wartości, za to, co w sporcie najważniejsze. Niekoniecznie za medale i tytuły mistrzowskie, ale trud włożony w walkę o sukcesy. Sport ma w sobie wartości, o których warto mówić. W Polsce możemy przedstawić sport tak, jak powinno się o nim mówić, czyli przez pryzmat tego, czego możemy się dzięki niemu nauczyć, jak nas ubogaca – zaznacza Dawid Góra, szef redakcji WP SportoweFakty. - Kapituła to nie ludzie, którzy mają uniwersalną wiedzę na temat tego, co jest dobre, a co złe. Nie jesteśmy wyroczniami. Znamy mnóstwo osób niosących dobro i reprezentujących sport od strony wartości. Chcemy jednak wyróżnić kogoś, kto na to najbardziej zasłużył. Dlatego nie ukrywam, że cieszę się, że oddajemy tę ostateczną decyzję naszym użytkownikom. To oni muszą się zmierzyć z wyzwaniem i zdecydować, kto ostatecznie zostanie wyróżniony.

Nominacje:

HEROS

- Aleksandra Kałucka

- klub siatkarski PGE Stal Nysa

- Kamil Otowski

- Daria Pikulik

- Paweł Zatorski

OSOBOWOŚĆ

- Tomasz Fornal

- Ewa Pajor

- Ewa Swoboda

- Andrzej Wrona

- Katarzyna Zillmann

MENTOR

- Tomasz Dylak

- Nikola Grbić

- Mateusz Mirosław

- Nina Patalon

- Maja Włoszczowska

PASJONAT

- Bartosz Łastowski

- Andrzej Piwowarczyk

- Barbara Prymakowska

- Dominika Stelmach

- Wojciech Ziemniak

TALENT

- Martyna Czyrniańska

- Anastazja Kuś

- Julia Szeremeta

- Michał Szubarczyk

- Piotr Woźniak

WYCZYN

- Natalia Bukowiecka

- Aleksandra Mirosław

- Katarzyna Niewiadoma

- Reprezentacja Polski w siatkówka

- Julia Szeremeta

SERCE

- Monika Pyrek

- Artur Siódmiak

- Robert Skolimowski

- Ewa Urtnowska i Kinga Achruk

- Andrzej Wrona i Zofia Zborowska

INSPIRACJA

- Agnieszka Szott

- Katarzyna Adamus

- Marek Lorenc

- Karol Jaśkiewicz

- Piotr Rostkowski

https://herosi.wp.pl/o-plebiscycie

Rzeczpospolita będzie patronem medialnym wydarzenia.