Andrzej Duda i Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Czy to w ogóle możliwe?

MKOl wybrał później organizatorów kolejnych letnich igrzysk – w 2024 i 2028 roku - oddając Los Angeles ten drugi termin. Nikt nie mógł się wtedy spodziewać, że człowiekiem, który je otworzy, będzie właśnie Trump.

Jeśli, jak miała przekonywać Wirtualną Polskę osoba z otoczenia Pałacu, Duda „grał” na wyborcze zwycięstwo Trumpa także w nadziei, że ten mu w sprawie MKOl pomoże, to doradcy nie wykazali się zbyt dobrym rozeznaniem w realiach sportowej dyplomacji. W sprawie polskiej kandydatury więcej jest więc pytań niż odpowiedzi i nie ma wcale pewności, czy ewentualne ambicje prezydenta – nikt oficjalnie jego planów nie potwierdził - idą w parze z możliwościami.

- Trzeba się nad tym zastanowić i wybrać kogoś, kto ma szanse. Czy będzie to Włoszczowska, Tomasz Majewski czy Duda, z pewnością najpierw potrzeba dyskusji, a potem decyzji zarządu - mówił „Rz” Piesiewicz. To nie tylko kwestia rozwagi, ale również czasu. Nawet, jeśli prezydent podjąłby starania o miejsce w ruchu olimpijskim, to nie trafi tam wcześniej, niż w 2026 roku, przy okazji kolejnej sesji MKOl. Będzie ona towarzyszyła zimowym igrzyskom w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo, co akurat byłoby logiczne, skoro mówimy o pierwszym narciarzu Rzeczpospolitej.