Tadej Pogacar silny jak nigdy

Pomoc koalicjantów

– Byłem zaskoczony. Przecież zostało jeszcze 100 km. W normalnych warunkach atakowanie w takim momencie to próba samobójcza – mówił Evenepoel, mistrz olimpijski na czas i z wyścigu ze startu wspólnego z Paryża. – Nie wiem, może w przyszłym roku trzeba się przygotować na atak 200 km przed metą – ironizował.

– Kiedy ruszył, myślałem, że jest szalony. Ale był tak silny, że stawił nam opór aż do końca. To wyjątkowy kolarz, silny jak nigdy dotąd – opisywał wyczyn Słoweńca van der Poel.

Zwycięzca sam przyznał, że na początku „to był głupi atak” i nie był przekonany, czy da mu złoto i tęczową koszulkę. Ponieważ jednak czuł, że „wszystko działa jak należy”, „nogi go niosą”, poczuł szansę. Głęboki ukłon wykonał w stronę Tratnika i Sivakova, którzy pomogli mu w pierwszej fazie ucieczki. W kolarstwie, jak w polityce, do zwycięstwa potrzebna jest także pomoc koalicjantów.

Czytaj więcej Kolarstwo Kolarz totalny. Tadej Pogacar wygrywa Tour de France Po zwycięstwie w Giro d’Italia Tadej Pogacar wygrał Tour de France. Słoweniec jest pierwszym od 1999 roku i ósmym w historii kolarzem, który w jednym sezonie był najlepszy w obu wyścigach.

Na końcu bohater jest jednak tylko jeden i jemu postawiony zostanie pomnik. Słoweniec zapisał się w historii tego sportu. Jest trzecim kolarzem, który w jednym sezonie wygrał Giro d’Italia, Tour de France i mistrzostwa świata. W 1974 roku dokonał tego Belg Eddy Merckx, a w 1987 roku Irlandczyk Stephen Roche.

Merckx pięciokrotnie triumfował w Wielkiej Pętli i w Giro, raz we Vuelcie, a w karierze odniósł 279 zwycięstw. Wygrywał wszystko, co chciał, przez co był zwany „kolarskim kanibalem”. Dziś mówi, że Pogacar jest „już lepszy od niego”, co znaczyłoby, że jest najlepszym kolarzem w historii. – Ten atak był niewyobrażalny i będzie się o nim mówić jeszcze bardzo długo – stwierdził Belg.