WADA natychmiast zleciła badania niezależnym ekspertom. „Ostatecznie doszliśmy do wniosku, że nie ma podstaw do kwestionowania rzekomego skażenia” – podsumował wyniki prof. Oliver Rabin, dyrektor WADA ds. nauki i medycyny. Dodatkowym argumentem była śladowa ilość TMZ i jej obecność w organizmów różnych grupach sportowców, co jeszcze bardziej wskazuje na to, że substancja znalazła się w zakażonej żywności.

Dlaczego WADA nie poinformowała o sprawie? Według obowiązujących przepisów nie mogła tego zrobić.

W tle wojna WADA z USADA

Niewykluczone, że sprawa zakończy się w sądzie. WADA czuje się w tej sprawie poszkodowana. Od pewnego czasu USADA i Tygart prowadzą kampanię dezawuującą pracę WADA na której czele stoi Witold Bańka. Tajemnicą poliszynela jest, że Amerykanin bardzo chciałby zająć miejsce Polaka.