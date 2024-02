Tragiczny wypadek. Nie żyje Kelvin Kiptum, rekordzista świata w maratonie

O śmierci Kelvina Kiptuma poinformował były premier Kenii Raila Odinga. "Tragiczne wieści, opłakujemy stratę niezwykłej osoby, Kelvina Kiptuma, rekordzisty świata i ikony kenijskiej lekkoatletyki" - napisał w serwisie X (dawniej Twitter) polityk dodając, że biegacz zginął w wypadku samochodowym wraz ze swoim trenerem.

Odinga złożył kondolencje bliskim ofiar oraz podkreślił, że Kenia "opłakuje utratę prawdziwego bohatera".

Kelvin Kiptum i Garvais Hakizimana zginęli w wypadku w Kenii

To, że w wypadku oprócz rekordzisty świata w maratonie zginął także trener Garvais Hakizimana, potwierdziła kenijska biegaczka Milcah Chemos, która udała się do szpitala, do którego przetransportowano ciała.

Do wypadku doszło na drodze między dwoma miastami w zachodniej Kenii, w wysoko położonym regionie, w którym biegacze długodystansowi mają bazę treningową.