Szwajcaria awans do 1/8 finału zapewniła sobie wygrywając z Algierią 2:0 po golach Breela Embolo i Dana Ndoyego. O ile w pierwszej połowie wydawało się, że Algieria nawiąże walkę z Helwetami, o tyle w drugich 45 minutach, zwłaszcza po szybkim strzeleniu drugiego gola przez Szwajcarię, drużyna z Europy kontrolowała mecz, nie dając drużynie z Afryki żadnej szansy na odwrócenie losów spotkania.

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Historyczna asysta Johana Manzambiego w meczu z Algierią

Przy golu Embolo asystował Johan Manzambi, który w wieku 20 lat i 261 dni został najmłodszym od 1966 roku (czyli od czasu, gdy zbiera się takie szczegółowe dane – red.) graczem, który na jednym mundialu miał udział przy strzeleniu pięciu goli. Manzambi strzelił na boiskach w USA, Meksyku i Kanadzie trzy gole i zanotował dwie asysty.

Szwajcarzy po raz szósty z rzędu zakwalifikowali się na mundial, w tym czasie z grupy nie wyszli tylko raz, w 2010 roku. Jednak do ćwierćfinału po raz kolejny awansowali w 1954 roku (wcześniej udało im się to jeszcze w 1934 i 1938 roku).

O pierwszy od 72 lat awans do ćwierćfinału mundialu Szwajcaria zagra ze zwycięzcą meczu Kolumbia–Ghana.

Algieria nadal bez zwycięstwa w fazie pucharowej mundialu

Algieria, która na tegorocznym mundialu wyszła z grupy po raz drugi w historii, nie powtórzy sukcesu z 2014 roku, gdy zagrała w 1/8 finału, przegrywając w tej fazie, po dogrywce, z późniejszymi mistrzami świata, Niemcami. W 2014 roku do 1/8 finału wchodziło się jednak bezpośrednio z grupy – co oznacza, że drużyna z Afryki nadal czeka na pierwsze zwycięstwo w fazie pucharowej mundialu.

Na tegorocznym mundialu do 1/16 finału mundialu awansowało aż 9 drużyn z Afryki. Jak dotąd do 1/8 finału awansowało jednak tylko Maroko – Algieria, przegrywając ze Szwajcarią dołączyła do wyeliminowanych wcześniej: Senegalu, Wybrzeża Kości Słoniowej, DR Konga. O awans powalczą jeszcze Egipt, Wyspy Zielonego Przylądka i Ghana.