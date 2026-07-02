Youri Tielemans wykorzystuje rzut karny i wysyła Senegal do domu
Senegalczycy mieli coś do udowodnienia piłkarskiemu światu. W styczniu zostali mistrzami Afryki, ale potem odebrano im tytuł i przyznano gospodarzom turnieju, Marokańczykom. Walkower był karą za to, że w finale opuścili boisko na znak protestu przeciw nieuznaniu bramki i podyktowaniu rzutu karnego dla rywali.
Mundial zaczęli od porażek z Francją i Norwegią, tracąc w sumie aż sześć bramek, ale nie zamierzali się poddawać i dzięki wysokiemu zwycięstwu nad Irakiem (5:0) zdołali wyjść z grupy.
Trener Pape Thiaw przekonywał, że tamte początkowe niepowodzenia nie mają już znaczenia, bo faza pucharowa to zupełnie nowy rozdział. Zresztą selekcjoner Belgów chwalił Senegal, nazywając go najlepszym zespołem, jaki awansował z trzeciego miejsca.
– Stracone przez nas bramki wynikały z wielu indywidualnych błędów. Kiedy grasz z Francją i Norwegią, nie możesz sobie pozwolić na takie pomyłki – podkreślał Thiaw.
Wydawało się, że jego piłkarze wyciągnęli wnioski, bo długo zachowywali czyste konto, a Habib Diarra i Ismaila Sarr zdołali pokonać Thibauta Courtoisa i Senegalczycy prowadzili 2:0.
Bramkarz Realu Madryt to jeden z tych gwiazdorów, obok Kevina de Bruyne czy Romelu Lukaku, którzy w ostatniej dekadzie mieli poprowadzić Belgów do chwały. Każdy z nich jest już po trzydziestce, wiele wskazuje, że może to być dla nich pożegnalny mundial. Sukces odnieśli tylko na mistrzostwach w Rosji (2018), z których wrócili z brązowymi medalami.
Cztery lata temu w Katarze nie wyszli nawet z grupy. Teraz awans zagwarantowali sobie dopiero w ostatniej kolejce, a w meczu 1/16 finału z Senegalem rzutem na taśmę doprowadzili do dogrywki. To były trzy minuty, które wstrząsnęły piłkarzami z Afryki. Nadzieję Belgii dał Lukaku, a wyrównał Youri Tielemans.
W Belgów wstąpiły nowe siły. Teraz to oni złapali wiatr w żagle i zyskali przewagę mentalną. Przed ewentualnym konkursem jedenastek to miało ogromne znaczenie, ale karne nie były potrzebne, bo w końcówce dogrywki Lamine Camara przewrócił na ziemię Tielemansa i po obejrzeniu powtórki sędzia podyktował karnego dla Belgii. Do piłki podszedł sam poszkodowany, strzelił mocno i precyzyjnie i wysłał Senegal do domu.
Belgowie jeszcze w trakcie drugiej przerwy na wodę wyglądali na skłóconych i rozbitych, Tielemans wdał się w awanturę z Leandro Trossardem, ale potem to on dał przykład kolegom i został bohaterem. W poniedziałek Belgowie wrócą do Seattle, by powalczyć o ćwierćfinał z USA.
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