Niemiecka prasa nie ma litości dla swojej reprezentacji, która pierwszy raz w historii odpadła z mistrzostw świata po konkursie rzutów karnych, już w 1/16 finału po porażce z Paragwajem.

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„Süddeutsche Zeitung” twierdzi, że był to bardziej żenujący występ niż ten w Katarze cztery lata temu, gdy Niemcy nie wyszli z grupy. „Die Zeit” uważa, że „drużyna popadła w samozadowolenie i straciła wszelkie poczucie dawnej chwały”.

„Jesteśmy z was dumni”. Kanclerz Niemiec po klęsce reprezentacji na mundialu

„Nie, nie jesteśmy z was dumni. Wręcz przeciwnie” – dodaje „Die Welt”, nawiązując do zaskakującego wpisu kanclerza Friedricha Merza, który podziękował reprezentacji za walkę, podkreślając, że „swoim zaangażowaniem i duchem zespołowym na tym mundialu zachwyciła kraj”.

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” nie ma wątpliwości, że „związek Juliana Nagelsmanna z kadrą jest nie do uratowania”. Ale młody selekcjoner zaznaczył po porażce, że jest gotowy do dalszej pracy.

– Jeśli federacja nadal mi ufa, to z chęcią poprowadzę drużynę w mistrzostwach Europy i Lidze Narodów – zapowiedział. – Wciąż jestem przekonany, że to świetny trener i właściwa osoba na tym stanowisku. Ale sam o tym nie decyduję – oznajmił dyrektor sportowy związku Rudi Völler.

Jürgen Klopp przejmie niemiecką kadrę? „Nie czas, żeby o tym mówić”

W dyskusji o potencjalnych następcach Nagelsmanna naturalnie pojawia się nazwisko Jürgena Kloppa. „Rozumiem to, ale to nie czas, żeby o tym mówić” – uciął spekulacje w rozmowie z Magenta TV Klopp, pracujący dla koncernu Red Bulla.

– Sposób, w jaki zostaliśmy wyeliminowani, jest druzgocący, hańbiący, czegoś takiego absolutnie nikt się nie spodziewał – przyznał w rozmowie z ESPN Jürgen Klinsmann, który poprowadził reprezentację do brązowego medalu na organizowanym przez Niemców mundialu w 2006 r. – Odpowiedzialność spoczywa na wszystkich: od sztabu szkoleniowego po federację, aż po każdego zawodnika powołanego do tej 26-osobowej kadry. Wszyscy przyczynili się do tej katastrofy. Zespół stracił swoją tożsamość.

Bez zmian na pewno się nie obejdzie, również w szatni. Na razie definitywne pożegnanie z kadrą ogłosił Manuel Neuer, który zgodził się przerwać emeryturę, by pomóc drużynie podczas mundialu.