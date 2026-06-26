Mohamed Salah
Trener Egiptu Hossam Hassan zapowiadał, że celem jego reprezentacji jest wyjście z grupy, co nigdy wcześniej się nie udało. Teraz zespół z Afryki po pierwszym, historycznym zwycięstwie w mistrzostwach świata (3:1 nad Nową Zelandią) jest bardzo blisko wygrania grupy.
Egipcjanom wystarczy remis, żeby utrzymać swoją pozycję, więc spokojnie mogą się nastawić na grę z kontrataku. Mohamed Salah nie jest gorszy niż inni wielcy napastnicy na tym turnieju i też zdobył już bramkę, ale na pewno ma apetyt na więcej. Naprzeciwko niego stanie Shoja Khalilzadeh, który dowodził irańską obroną w starciu z Belgami i powstrzymał Romelu Lukaku.
Teoretycznie tego spotkania nie musi też wygrać Iran, bo na razie, po dwóch remisach, jest na drugim miejscu w grupie G. Nawet jeśli Irańczyków wyprzedzi Belgia, to nie musi przekreślać ich szans na awans z trzeciej pozycji, ale azjatycka drużyna będzie musiała czekać na rozstrzygnięcia w innych grupach.
Czytaj więcej
Irańczycy przylecieli do Los Angeles pełni obaw, ich forma była zagadką, ale pokazali się z dobrej strony. Choć dwukrotnie musieli gonić wynik, zre...
Wreszcie Irańczycy mogą przyjechać do USA wcześniej, co na pewno im pomoże, bo ze swojej bazy w Tijuanie mają do Seattle ponad 2000 kilometrów. Egipcjanie chcieli się w tym mieście zatrzymać po wygranej z Nową Zelandią, ale musieli wracać do Spokane „ze względów bezpieczeństwa”.
Z żadnego obozu nie słychać o większych problemach z kontuzjami. W Egipcie na uraz narzeka tylko rezerwowy stoper Hossam Abdelmaguid.
Piątek
Grupa I: Norwegia – Francja (21.00, TVP 1)
Grupa I: Senegal – Irak (21.00, TVP Sport)
Grupa H: Urugwaj – Hiszpania (2.00, TVP 1)
Grupa H: Republika Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska (2.00, TVP Sport)
Grupa G: Nowa Zelandia – Belgia (5.00, TVP 2)
Grupa G: Egipt – Iran (5.00, TVP Sport)
Sobota
Grupa L: Chorwacja – Ghana (23.00, TVP 1)
Grupa L: Panama – Anglia (23.00, TVP Sport)
Grupa K: Kolumbia – Portugalia (1.30, TVP 1)
Grupa K: Demokratyczna Republika Konga – Uzbekistan (1.30, TVP Sport)
Grupa J: Jordania – Argentyna (4.00, TVP 2)
Grupa J: Algieria – Austria (4.00, TVP Sport)
Niedziela
1/16 finału: RPA – Kanada (21.00, TVP 1, TVP Sport)
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas