Trener Egiptu Hossam Hassan zapowiadał, że celem jego reprezentacji jest wyjście z grupy, co nigdy wcześniej się nie udało. Teraz zespół z Afryki po pierwszym, historycznym zwycięstwie w mistrzostwach świata (3:1 nad Nową Zelandią) jest bardzo blisko wygrania grupy.

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Egipcjanom wystarczy remis, żeby utrzymać swoją pozycję, więc spokojnie mogą się nastawić na grę z kontrataku. Mohamed Salah nie jest gorszy niż inni wielcy napastnicy na tym turnieju i też zdobył już bramkę, ale na pewno ma apetyt na więcej. Naprzeciwko niego stanie Shoja Khalilzadeh, który dowodził irańską obroną w starciu z Belgami i powstrzymał Romelu Lukaku.

Mundial. Dlaczego Egipcjanie nie mogli przyjechać wcześniej do Seattle?

Teoretycznie tego spotkania nie musi też wygrać Iran, bo na razie, po dwóch remisach, jest na drugim miejscu w grupie G. Nawet jeśli Irańczyków wyprzedzi Belgia, to nie musi przekreślać ich szans na awans z trzeciej pozycji, ale azjatycka drużyna będzie musiała czekać na rozstrzygnięcia w innych grupach.

Wreszcie Irańczycy mogą przyjechać do USA wcześniej, co na pewno im pomoże, bo ze swojej bazy w Tijuanie mają do Seattle ponad 2000 kilometrów. Egipcjanie chcieli się w tym mieście zatrzymać po wygranej z Nową Zelandią, ale musieli wracać do Spokane „ze względów bezpieczeństwa”.

Z żadnego obozu nie słychać o większych problemach z kontuzjami. W Egipcie na uraz narzeka tylko rezerwowy stoper Hossam Abdelmaguid.