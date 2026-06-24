To dopiero pierwszy przegrany mecz przez któregoś z trójki gospodarzy na tym mundialu. Amerykanie i Meksykanie odnieśli dotąd po dwa zwycięstwa.
Dla Kanadyjczyków, choć takim bilansem pochwalić się nie mogą, jest to i tak turniej przełomowy. Najpierw zdobyli pierwszy punkt w historii swoich mundialowych występów (1:1 z Bośnią i Hercegowiną), później odnieśli pierwsze zwycięstwo (6:0 nad Katarem), aż wreszcie po raz pierwszy awansowali do fazy pucharowej.
Niewiele brakowało, by wygrali również grupę. Gwarantował im to remis ze Szwajcarią. Trener Jesse Marsch kazał swoim piłkarzom walczyć o zwycięstwo i nie kalkulować. Poprosił także o pomoc Steve'a Nasha. Były gwiazdor NBA zwrócił się do drużyny ze specjalnym przesłaniem. To miała być dodatkowa motywacja.
– Kiedy objąłem funkcję selekcjonera i zapoznałem się z formatem turnieju, pomyślałem: okej, mamy jasny cel, chcemy wygrać grupę. Dwa lata temu wszyscy sądzili, że zwariowałem – opowiadał Marsch.
Choć ostatecznie pierwszego miejsca Kanadyjczycy nie zajęli i zostali pozbawieni atutu w postaci własnej publiczności w Vancouver, nikt rozpaczać nie będzie. Szwajcaria okazała się po prostu za silna.
Decydujący był pierwszy kwadrans drugiej połowy. Zaraz po powrocie z szatni trafił Ruben Vargas, a później trzeciego gola w turnieju strzelił Johan Manzambi. Gospodarze odpowiedzieli bramką Promise'a Davida, który chwilę wcześniej pojawił się na murawie, i w końcówce wróciły jeszcze emocje, choć szczęśliwego finału nie było.
Kanadyjczycy pojadą teraz do Los Angeles, by już w niedzielę zmierzyć się z wicemistrzem grupy A (ktoś z grona: Korea Południowa, Czechy lub RPA). Szwajcarzy odpoczynku będą mieć więcej, bo ponad tydzień. Swój mecz 1/16 finału w Vancouver rozegrają dopiero 2 lipca, a ich przeciwnikiem będzie jeden z zespołów, który zajmie trzecie miejsce.
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