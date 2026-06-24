Mecz numer 49

Szwajcaria – Kanada, 24.06, godz. 21.00

Mecz numer 50

Bośnia i Hercegowina – Katar, 24.06, godz. 21.00

Mecz numer 51

Szkocja – Brazylia, 25.06, godz. 0.00

Mecz numer 52

Maroko – Haiti, 25.06, godz. 0.00

Mecz numer 53

Czechy – Meksyk, 25.06, godz. 3.00

Mecz numer 54

RPA – Korea Południowa, 25.06, godz. 3.00

Grupa A

Mecze Punkty Bramki
1. Meksyk 2 6 3-0
2. Korea Południowa 2 3 2-2
3. Czechy 2 1 2-3
4. RPA 2 1 1-3

Grupa B

Mecze Punkty Bramki
1. Kanada 2 4 7-1
2. Szwajcaria 2 4 5-2
3. Bośnia i Hercegowina 2 1 2-5
4. Katar 2 1 1-7

Grupa C

Mecze Punkty Bramki
1. Brazylia 2 4 4-1
2. Maroko 2 4 2-1
3. Szkocja 2 3 1-1
4. Haiti 2 0 0-4