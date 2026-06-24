Mundial 2026, dzień czternasty. Wyniki meczów

Rozpoczyna się decydujący etap rundy grupowej Mistrzostw Świata 2026. W grupie B zmierzą się Szwajcaria i Kanada oraz Bośnia i Hercegowina i Katar, w grupie C pojedynki Szkocji z Brazylią i Maroko z Haiti, natomiast w grupie A Czechy zagrają z pewnym już awansu Meksykiem, a RPA z Koreą Południową.

