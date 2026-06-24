Kibic reprezentacji Meksyku. Piłkarze meksykańskiej drużyny pod wodzą Javiera Aguirre zapewnili już sobie awans do fazy pucharowej MŚ 2026
Szwajcaria – Kanada, 24.06, godz. 21.00
Bośnia i Hercegowina – Katar, 24.06, godz. 21.00
Szkocja – Brazylia, 25.06, godz. 0.00
Maroko – Haiti, 25.06, godz. 0.00
Czechy – Meksyk, 25.06, godz. 3.00
RPA – Korea Południowa, 25.06, godz. 3.00
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|1. Meksyk
|2
|6
|3-0
|2. Korea Południowa
|2
|3
|2-2
|3. Czechy
|2
|1
|2-3
|4. RPA
|2
|1
|1-3
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|1. Kanada
|2
|4
|7-1
|2. Szwajcaria
|2
|4
|5-2
|3. Bośnia i Hercegowina
|2
|1
|2-5
|4. Katar
|2
|1
|1-7
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|1. Brazylia
|2
|4
|4-1
|2. Maroko
|2
|4
|2-1
|3. Szkocja
|2
|3
|1-1
|4. Haiti
|2
|0
|0-4
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