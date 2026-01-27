Reklama

Liga Mistrzów. Czy Robert Lewandowski pomoże Barcelonie awansować do 1/8 finału?

W ostatniej kolejce Ligi Mistrzów kilku polskich piłkarzy powalczy o awans do fazy pucharowej. Barcelona podejmie FC Kopenhaga, Inter Mediolan zagra na wyjeździe z Borussią Dortmund.

Publikacja: 27.01.2026 19:02

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

Foto: PAP/Marcin Gadomski

Tomasz Wacławek

Tylko dwie drużyny – Arsenal i Bayern Monachium – zagwarantowały sobie udział w 1/8 finału i mogą być przed finałową serią gier spokojne. O pozostałe sześć bezpośrednich przepustek będą się bić w środowy wieczór m.in. Real Madryt, Liverpool, broniące trofeum Paris Saint-Germain, Manchester City oraz Barcelona i Inter Mediolan.

Katalończycy potrzebują zwycięstwa nad FC Kopenhaga, by awansować do 1/8 finału bez oglądania się na wyniki innych meczów. Przed tygodniem uniknęli wpadki. Przegrywali w Pradze, ale ostatecznie pokonali Slavię 4:2. Pieczęć na wygranej postawił Robert Lewandowski, strzelając pierwszego gola w tym sezonie Ligi Mistrzów. Odetchnął z ulgą – tym bardziej, że wcześniej trafił do własnej bramki.

Kiedy losowanie rundy play-off Ligi Mistrzów?

Swój wielki wieczór będzie miał Mateusz Kochalski. Polski bramkarz Karabachu Agdam po raz pierwszy zagra na słynnym Anfield. Jeśli w meczu z Liverpoolem zanotuje kolejny dobry występ, mistrzowie Azerbejdżanu będą mieli problemy, by zatrzymać go w zespole. Od kilku tygodni słychać, że interesuje się nim Borussia Dortmund, która w środę będzie walczyć o awans z Interem Piotra Zielińskiego.

Czytaj więcej

Liga Mistrzów. Kto już awansował, kto już odpadł? Tabela i terminarz
Piłka nożna
Liga Mistrzów. Kto już awansował, kto już odpadł? Tabela i terminarz

Drużyny, które zajmą miejsca 9.-24., zmierzą się w barażach. Losowanie tej rundy w piątek o 12.00. Mecze play-off zaplanowano na 17 i 18 oraz 24 i 25 lutego, spotkania 1/8 finału – 10 i 11 oraz 17 i 18 marca.

Reklama
Reklama
LIGA MISTRZÓW – 8. KOLEJKA
(wszystkie mecze w środę o 21.00)

Borussia Dortmund – Inter Mediolan (TVP 1, TVP Sport, Canal+ Extra 4)
Barcelona – FC Kopenhaga (Canal+ Extra 2)
Liverpool – Karabach Agdam (Canal+ Extra 3)
Benfica Lizbona – Real Madryt (Canal+ 360)
Paris Saint-Germain – Newcastle
Napoli – Chelsea
Monaco – Juventus Turyn
Eintracht Frankfurt – Tottenham
Manchester City – Galatasaray Stambuł
PSV Eindhoven – Bayern Monachium
Arsenal – Kajrat Ałmaty
Athletic Bilbao – Sporting Lizbona
Atletico Madryt – Bodo/Glimt
Bayer Leverkusen – Villarreal
Club Brugge – Olympique Marsylia
Ajax Amsterdam – Olympiakos Pireus
Pafos – Slavia Praga
Royale Union SG – Atalanta Bergamo

Multiliga Mistrzów w Canal+ Extra 1

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Piłka Nożna Europejskie Puchary Liga Mistrzów Osoby Piotr Zieliński Robert Lewandowski Kluby piłkarskie FC Barcelona Inter Mediolan
Futsal: Nieudany dla Polski początek mistrzostw Europy
futsal
Futsal: Nieudany dla Polski początek mistrzostw Europy
Dla Błażeja Korczyńskiego (z lewej) będą to już czwarte mistrzostwa Europy w futsalu. Na pierwsze po
futsal
Mistrzostwa Europy w futsalu. Czwarte podejście Polaków
Liga Mistrzów. Kto już awansował, kto już odpadł? Tabela i terminarz
Piłka nożna
Liga Mistrzów. Kto już awansował, kto już odpadł? Tabela i terminarz
Awantura w finale Pucharu Afryki. Piłkarze zeszli z boiska po decyzji sędziego
Piłka nożna
Awantura w finale Pucharu Afryki. Piłkarze zeszli z boiska po decyzji sędziego
Mikael Ishak (Lech Poznań)
Piłka nożna
Lech i Jagiellonia znają rywali w Lidze Konferencji. Znany włoski klub znów w Polsce
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama