Liga Mistrzów. Czy Robert Lewandowski pomoże Barcelonie awansować do 1/8 finału?

Robert Lewandowski
Foto: PAP/Marcin Gadomski
Tylko dwie drużyny – Arsenal i Bayern Monachium – zagwarantowały sobie udział w 1/8 finału i mogą być przed finałową serią gier spokojne. O pozostałe sześć bezpośrednich przepustek będą się bić w środowy wieczór m.in. Real Madryt, Liverpool, broniące trofeum Paris Saint-Germain, Manchester City oraz Barcelona i Inter Mediolan.
Katalończycy potrzebują zwycięstwa nad FC Kopenhaga, by awansować do 1/8 finału bez oglądania się na wyniki innych meczów. Przed tygodniem uniknęli wpadki. Przegrywali w Pradze, ale ostatecznie pokonali Slavię 4:2. Pieczęć na wygranej postawił Robert Lewandowski, strzelając pierwszego gola w tym sezonie Ligi Mistrzów. Odetchnął z ulgą – tym bardziej, że wcześniej trafił do własnej bramki.
Swój wielki wieczór będzie miał Mateusz Kochalski. Polski bramkarz Karabachu Agdam po raz pierwszy zagra na słynnym Anfield. Jeśli w meczu z Liverpoolem zanotuje kolejny dobry występ, mistrzowie Azerbejdżanu będą mieli problemy, by zatrzymać go w zespole. Od kilku tygodni słychać, że interesuje się nim Borussia Dortmund, która w środę będzie walczyć o awans z Interem Piotra Zielińskiego.
Drużyny, które zajmą miejsca 9.-24., zmierzą się w barażach. Losowanie tej rundy w piątek o 12.00. Mecze play-off zaplanowano na 17 i 18 oraz 24 i 25 lutego, spotkania 1/8 finału – 10 i 11 oraz 17 i 18 marca.
Borussia Dortmund – Inter Mediolan (TVP 1, TVP Sport, Canal+ Extra 4)
Barcelona – FC Kopenhaga (Canal+ Extra 2)
Liverpool – Karabach Agdam (Canal+ Extra 3)
Benfica Lizbona – Real Madryt (Canal+ 360)
Paris Saint-Germain – Newcastle
Napoli – Chelsea
Monaco – Juventus Turyn
Eintracht Frankfurt – Tottenham
Manchester City – Galatasaray Stambuł
PSV Eindhoven – Bayern Monachium
Arsenal – Kajrat Ałmaty
Athletic Bilbao – Sporting Lizbona
Atletico Madryt – Bodo/Glimt
Bayer Leverkusen – Villarreal
Club Brugge – Olympique Marsylia
Ajax Amsterdam – Olympiakos Pireus
Pafos – Slavia Praga
Royale Union SG – Atalanta Bergamo
Multiliga Mistrzów w Canal+ Extra 1
