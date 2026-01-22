Barcelona wygrała w Pradze 4:2, a Robert Lewandowski najpierw zanotował swojego pierwszego w karierze gola samobójczego (po rzucie rożnym piłka przypadkowo odbiła się od niego), by w drugiej połowie strzelić już do bramki rywali. Przeciwnikiem mistrzów Hiszpanii w ostatniej kolejce będzie FC Kopenhaga.

Reklama Reklama

Liga Mistrzów – najważniejsze wyniki i tabela

Przedostatnia kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów przyniosła kilka niespodzianek, takich jak pokonanie triumfatorów z poprzedniego sezonu (PSG) i sprzed trzech lat (City) czy zwycięstwo azerskiego Karabachu Agdam po golu w ostatniej minucie:

FK Bodø/Glimt – Manchester City 3:1

Sporting (Lizbona) - Paris Saint-Germain 2:1

Karabach Agdam - Eintracht Frankfurt 3:2

Ten ostatni rezultat sprawił, że Eintracht znalazł się w gronie czterech zespołów, które nie mają już szans grę w kolejnych fazach Ligi Mistrzów. Poza tym są to: Villarreal, Slavia Praga i Kajrat Ałmaty.

Przypomnijmy, że 36 zespołów w Lidze Mistrzów tworzy jedną wielką tabelę. Na koniec fazy ligowej, drużyny z top 8 awansują bezpośrednio do 1/8 finału Ligi Mistrzów, miejsca 25-36. oznaczają odpadnięcie z dalszych gier, a lokaty 9-24. to przesunięcie do 1/16 finału (nazywanej też play-off lub barażem o 1/8 finału). Jak wygląda tabela po siedmiu kolejkach i szanse poszczególnych zespołów?