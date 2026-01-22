Reklama

Liga Mistrzów. Kto już awansował, kto już odpadł? Tabela i terminarz

Robert Lewandowski w zwycięskim meczu Barcelony ze Slavią Praga strzelił swojego 106. gola w Lidze Mistrzów. Katalończycy przed ostatnią kolejką fazy ligowej są na 9. miejscu, a tylko zespoły z top 8 uzyskają bezpośredni awans do 1/8 finału.

Publikacja: 22.01.2026 10:14

Foto: PAP/Marcin Gadomski

Bartosz Nosal

Barcelona wygrała w Pradze 4:2, a Robert Lewandowski najpierw zanotował swojego pierwszego w karierze gola samobójczego (po rzucie rożnym piłka przypadkowo odbiła się od niego), by w drugiej połowie strzelić już do bramki rywali. Przeciwnikiem mistrzów Hiszpanii w ostatniej kolejce będzie FC Kopenhaga. 

Liga Mistrzów – najważniejsze wyniki i tabela

Przedostatnia kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów przyniosła kilka niespodzianek, takich jak pokonanie triumfatorów z poprzedniego sezonu (PSG) i sprzed trzech lat (City) czy zwycięstwo azerskiego Karabachu Agdam po golu w ostatniej minucie:

  • FK Bodø/Glimt – Manchester City 3:1
  • Sporting (Lizbona) - Paris Saint-Germain 2:1
  • Karabach Agdam - Eintracht Frankfurt 3:2

Ten ostatni rezultat sprawił, że Eintracht znalazł się w gronie czterech zespołów, które nie mają już szans grę w kolejnych fazach Ligi Mistrzów. Poza tym są to: Villarreal, Slavia Praga i Kajrat Ałmaty. 

Przypomnijmy, że 36 zespołów w Lidze Mistrzów tworzy jedną wielką tabelę. Na koniec fazy ligowej, drużyny z top 8 awansują bezpośrednio do 1/8 finału Ligi Mistrzów, miejsca 25-36. oznaczają odpadnięcie z dalszych gier, a lokaty 9-24. to przesunięcie do 1/16 finału (nazywanej też play-off lub barażem o 1/8 finału). Jak wygląda tabela po siedmiu kolejkach i szanse poszczególnych zespołów?

Całkowicie pewne miejsca w top 8 są tylko Arsenal i Bayern. Według prognoz statystyków z Football Meets Data, grono to uzupełnią: Liverpool, Barcelona, Real Madryt, Manchester City, PSG i Atletico Madryt. Udział w barażach o 1/8 finału zagwarantowały sobie już też: Tottenham, Sporting, Chelsea, Newcastle, Atalanta, Inter, Juventus i Borussia Dortmund (a ponad 99 proc. szans mają Galatasaray Stambuł i Karabach Agdam). 

Rozczarowaniem może się skończyć ten sezon Ligi Mistrzów dla zespołów z Belgii (Club Brugge, Union SG), Holandii (PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam) i Portugalii (Benfica), choć wciąż są one jeszcze w grze o kolejną fazę.  

Terminarz ostatniej kolejki Ligi Mistrzów: 18 meczów o tej samej porze

W ostatniej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów wszystkie mecze rozpoczną się w środę 28 stycznia o godz. 21. Oto zestaw spotkań:

  • Ajax – Olympiakos
  • Arsenal – Kajrat Ałmaty
  • AS Monaco – Juventus
  • Athletic – Sporting CP
  • Atletico Madryt – FK Bodø/Glimt
  • Bayer Leverkusen – Villarreal CF
  • Borussia Dortmund – Inter Mediolan
  • Club Brugge – Olympique Marsylia
  • Eintracht Frankfurt – Tottenham Hotspur
  • FC Barcelona – FC Kopenhaga
  • Liverpool – Karabach Agdam
  • Manchester City – Galatasaray
  • Pafos FC – Slavia Praga
  • PSG – Newcastle United
  • PSV Eindhoven – Bayern Monachium
  • Union Saint-Gilloise – Atalanta BC
  • Benfica – Real Madryt
  • SSC Napoli – Chelsea FC

