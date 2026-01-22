Aktualizacja: 23.01.2026 07:07 Publikacja: 22.01.2026 10:14
Foto: PAP/Marcin Gadomski
Barcelona wygrała w Pradze 4:2, a Robert Lewandowski najpierw zanotował swojego pierwszego w karierze gola samobójczego (po rzucie rożnym piłka przypadkowo odbiła się od niego), by w drugiej połowie strzelić już do bramki rywali. Przeciwnikiem mistrzów Hiszpanii w ostatniej kolejce będzie FC Kopenhaga.
Przedostatnia kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów przyniosła kilka niespodzianek, takich jak pokonanie triumfatorów z poprzedniego sezonu (PSG) i sprzed trzech lat (City) czy zwycięstwo azerskiego Karabachu Agdam po golu w ostatniej minucie:
Ten ostatni rezultat sprawił, że Eintracht znalazł się w gronie czterech zespołów, które nie mają już szans grę w kolejnych fazach Ligi Mistrzów. Poza tym są to: Villarreal, Slavia Praga i Kajrat Ałmaty.
Przypomnijmy, że 36 zespołów w Lidze Mistrzów tworzy jedną wielką tabelę. Na koniec fazy ligowej, drużyny z top 8 awansują bezpośrednio do 1/8 finału Ligi Mistrzów, miejsca 25-36. oznaczają odpadnięcie z dalszych gier, a lokaty 9-24. to przesunięcie do 1/16 finału (nazywanej też play-off lub barażem o 1/8 finału). Jak wygląda tabela po siedmiu kolejkach i szanse poszczególnych zespołów?
Całkowicie pewne miejsca w top 8 są tylko Arsenal i Bayern. Według prognoz statystyków z Football Meets Data, grono to uzupełnią: Liverpool, Barcelona, Real Madryt, Manchester City, PSG i Atletico Madryt. Udział w barażach o 1/8 finału zagwarantowały sobie już też: Tottenham, Sporting, Chelsea, Newcastle, Atalanta, Inter, Juventus i Borussia Dortmund (a ponad 99 proc. szans mają Galatasaray Stambuł i Karabach Agdam).
Rozczarowaniem może się skończyć ten sezon Ligi Mistrzów dla zespołów z Belgii (Club Brugge, Union SG), Holandii (PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam) i Portugalii (Benfica), choć wciąż są one jeszcze w grze o kolejną fazę.
W ostatniej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów wszystkie mecze rozpoczną się w środę 28 stycznia o godz. 21. Oto zestaw spotkań:
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Senegal wygrywa Puchar Narodów Afryki w dramatycznych okolicznościach, po zwycięskim golu w dogrywce. Gdy w doli...
Losowanie 1/16 finału Ligi Konferencji interesowało głównie kibiców Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok, bo Rak...
Barcelona pokonała na wyjeździe Racing Santander 2:0 i awansowała do ćwierćfinału Pucharu Króla. Robert Lewandow...
W niedzielnym finale Pucharu Narodów Afryki zmierzą się gospodarze turnieju Marokańczycy oraz Senegalczycy. Pier...
Serdeczność i chęć pomocy widać tu na każdym kroku. Marokańczycy chcą pokazać światu, że są gotowi na mundial, k...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas