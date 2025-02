PZPN zdecydował. Gdzie zagra w tym roku reprezentacja Polski?

Gdzie odbędzie się finał Pucharu Polski?

- PGE Narodowy to miejsce symboliczne dla najnowszej historii piłki nożnej w Polsce. Wspólnie przeżywaliśmy tutaj ogromne emocje i wspaniałe chwile po najważniejszych spotkaniach. Cieszymy się, że nasza kadra również w 2025 roku będzie grała na tym obiekcie. Chcemy jednak także zrobić ukłon dla kibiców z południa kraju. Fani jeżdżą za reprezentacją po całym świecie. W tym roku to reprezentacja przyjedzie do nich, dlatego poza Warszawą rozegramy swoje mecze także w Chorzowie - mówi prezes PZPN Cezary Kulesza.

Na PGE Narodowym odbędzie się także tradycyjnie finał Pucharu Polski (2 maja).