Krzysztof Piątek w Stambule. Znów odpala pistolety

Złoty interes Basaksehiru

Dla Turków podpisanie umowy z Piątkiem okazało się złotym interesem, skoro już w pierwszym sezonie został czołowym strzelcem ligi. 17 bramek dało mu wtedy piąte miejsce w klasyfikacji na koniec rozgrywek. Dziś ma ich już 18, choć sezon jest na półmetku. En-Nesyriego i Osimhena wyprzedza odpowiednio o pięć i sześć trafień.

W miniony weekend Piątek dał popis, uzyskując hat tricka w spotkaniu z Samsunsporem (4:0). To był występ kompletny, w którym Polak pokazał swoją wszechstronność. Strzelał gole głową oraz prawą i lewą nogą. To jego czwarty hat trick, odkąd przeniósł się do Stambułu.

Czytaj więcej Piłka nożna Krzysztof Piątek siódmym strzelcem "polskiego" gola na Euro Krzysztof Piątek strzelając gola w 30. minucie meczu z Austrią został siódmym piłkarzem, który strzelił bramkę dla Polski w finałach piłkarskich Mistrzostw Europy.

Piątek może się pochwalić świetną serią – trafiał w 11 z ostatnich 12 meczów, wliczając Puchar Turcji i Ligę Konferencji, w której też znalazł się w czołówce strzelców (pięć bramek). Swojego dorobku w Europie jednak nie powiększy, bo Basaksehir odpadł z rywalizacji.

Postawa naszego napastnika nie umknęła uwadze gigantów ze Stambułu. Interesują się nim podobno Fenerbahce i Galatasaray. Ale Basaksehir nie zamierza łatwo się go pozbywać i będzie oczekiwać dużych pieniędzy, choć nie takich, jakie w 2019 roku płacił za niego Milan. Klub z San Siro wydał na Piątka 35 mln euro, czyniąc go wówczas najdroższym polskim piłkarzem w historii.

Paradoksalnie tamten transfer wyhamował karierę Piątka, choć sam przekonywał w wywiadach, że mu nie zaszkodził. Ledwie pół roku po przeprowadzce do Włoch zamienił Genoę na wielki Milan i choć wejście do nowego klubu miał też udane, to jednak z czasem grał i odpalał swoje pistolety (charakterystyczny sposób na świętowanie goli) coraz rzadziej, aż sprzedano go do Herthy.