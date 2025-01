Robert Lewandowski ściga się z historią

Większość bramek Lewandowski zdobył w fazie grupowej (dziś ligowej), ale z 32 trafieniami i tak jest jednym z najlepszych strzelców rundy pucharowej. Ustępuje tylko Ronaldo (67), Messiemu (49) i Karimowi Benzemie (34). Przeszedł m.in. do historii jako pierwszy piłkarz, który uzyskał hat tricka dla trzech różnych drużyn (Borussia Dortmund, Bayern, Barcelona).

Lewandowski to ulubieniec trenerów. Hansi Flick przekonuje, że od dekady jest najlepszym środkowym napastnikiem na świecie.

Xavi mówił, że nie zamieniłby Polaka na nikogo innego, a Pep Guardiola chwalił, że to największy profesjonalista, z jakim miał okazję pracować.

Tajemnica Flicka

W sierpniu Lewandowski skończy 37 lat, kontrakt z Barceloną ma ważny do 30 czerwca 2026 roku. Ostatnio znów pojawiły się plotki o zainteresowaniu ze strony klubów z Arabii Saudyjskiej, ale kapitan reprezentacji Polski konsekwentnie powtarza, że w Katalonii czuje się bardzo dobrze i nigdzie się nie wybiera, bo w Barcelonie ma jeszcze sporo do zrobienia. Nie wygrał choćby Ligi Mistrzów.

Wiadomo, że w meczu z Atalantą wystąpi dwóch Polaków. Bronić będzie Wojciech Szczęsny.

– To jedna z najtrudniejszych decyzji, jakie musiałem podjąć, bo pozycja bramkarza jest wyjątkowa. Mamy dwóch świetnych zawodników, ale zdecydowaliśmy się postawić na Wojtka. Zawsze szukam tego, co najlepsze dla drużyny, i w tej chwili tak to widzę, chociaż Inaki Pena spisuje się bardzo dobrze – tłumaczy Flick.