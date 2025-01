Stefan Szczepłek: PZPN gra bez piłki. Czy Cezary Kulesza przez stadion przegra wybory?

Gdzie zagra reprezentacja Polski i dlaczego PZPN wybrał Stadion Śląski?

Gorących dyskusji ani tym bardziej protestów nie było, więc związek najwyraźniej uznał, że może zrealizować plan. Dlaczego wybrał Stadion Śląski, a nie któryś z innych, zbudowanych na Euro 2012? Jest bardzo ładny, ale ze starego, dobrze kojarzącego się z historią polskiej piłki pozostała nazwa i fakt, że aby zobaczyć, co dzieje się na boisku, trzeba mieć lornetkę. On jest dobry na zawody lekkoatletyczne, ale nie na mecze piłkarskie, bo bieżnia oddala boisko od trybun.

Śląsk zajmuje jednak w strukturze futbolu pozycję uprzywilejowaną. Dwaj wiceprezesi PZPN reprezentują Śląski ZPN: Henryk Kula i Wojciech Cygan. W Ekstraklasie okręg ma Raków, Piast, Górnik i Katowice, a w pierwszej lidze – Ruch i Tychy. To daje 15 z 118 delegatów na zjeździe sprawozdawczo-wyborczym PZPN (30 czerwca).

Stadion w Gdańsku Kulesza przypisał reprezentacji kobiet, bo prezesem Pomorskiego ZPN jest jego stronnik Radosław Michalski. Wielkopolskiemu szefuje inny były piłkarz Paweł Wojtala, o którym mówi się, że mógłby odebrać głosy Kuleszy. Podobnie jak prezes Dolnośląskiego ZPN Andrzej Padewski. Lepiej ich nie wzmacniać, przenosząc reprezentację do Poznania bądź Wrocławia. Chorzów to co innego. Kula jest lepszy w pilnowaniu pieniędzy niż Cerber strzegący Hadesu i zrobi, co Kulesza każe. Cygan miałby szanse na wyborcze zwycięstwo z Kuleszą, więc może warto go dopieścić, żeby zrezygnował.

Reprezentacja Polski jest w tych grach narzędziem. Tym bardziej że Kulesza niewiele ryzykuje. Jego kalkulacje były nawet logiczne

Gdzie zagra reprezentacja Polski i czy wybór stadionu to wyborcza gra Cezarego Kuleszy?

Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach reprezentacja będzie korzystała ze Stadionu Śląskiego za darmo. Trudno więc nie zadać sobie pytania: kto wobec tego za to zapłaci? Trzeba też pamiętać, że mecz kadry to interes nie tylko dla związku i stadionów, ale i tych wszystkich, którzy mają jakikolwiek związek z organizacją – w tym hoteli. Na przenosinach straciłby Double Tree by Hilton, ale zyskałby któryś z hoteli śląskich. A to znakomite pole do robienia interesów.

Reprezentacja jest w tych grach narzędziem. Tym bardziej że Kulesza niewiele ryzykuje. Jego kalkulacje były nawet logiczne. Zjazd odbędzie się po meczach z Litwą i Maltą. Wygra je nawet ta drużyna, może zostanie liderem grupy. Gdyby mecze odbywały się w Chorzowie, wróciłyby opowieści o „szczęśliwym Kotle Czarownic” i słusznej decyzji PZPN, a więc opowieści, które ciemny lud kupi.