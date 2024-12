Guardiola szuka leku na kryzys Manchesteru City

Guardiola dopiero co przedłużył kontrakt z City, a już musi gasić pożary. Z takim kryzysem na Etihad jeszcze się nie mierzył.

– Wiele razy mówiłem, że prędzej czy później nadejdzie taki moment. Zdobywanie potrójnej korony co sezon byłoby czymś wyjątkowym, ale to się nie wydarzy – opowiadał Guardiola jeszcze przed meczem z Juventusem.

Manchester City coraz dalej od mistrzostwa Anglii

Spotkanie w Turynie mogło być okazją na przełamanie, ale Manchester przegrał 0:2 i spadł w Lidze Mistrzów na 22. miejsce. To dla niego siódma porażka w ostatnich dziesięciu spotkaniach (tyle samo City ponieśli w poprzednich 105 meczach). W Premier League wypadli poza podium i tracą osiem punktów do prowadzącego Liverpoolu, który ma jeszcze zaległe spotkanie.

Guardiola próbuje jednak zaklinać rzeczywistość. – To był bardzo dobry występ. Nie traciliśmy wielu piłek, co zdarzało nam się w przeszłości, i staraliśmy się wychodzić na pozycje – zaskoczył po porażce z Juventusem. – Mamy się nad sobą użalać? Nie, musimy wyciągnąć wnioski i iść do przodu.