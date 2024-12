Liga Mistrzów. Real Madryt odrabia straty. Kylian Mbappe z kontuzją

W hicie z Liverpoolem był na tyle bezużyteczny, że „L'Equipe” zaapelowało dzień później: „Trzeba ratować piłkarza Mbappe”.

Kylian Mbappe nie chce reklamować bukmacherów i fast foodów

Jeszcze mniej pożytku mistrz i wicemistrz świata przynosi kadrze Trójkolorowych. Ostatnie mecze rozegrał w początkowej fazie Ligi Narodów, we wrześniu. Potem nie przyjeżdżał na zgrupowania, chciał się odbudować. Dostał na to zezwolenie od trenera Didiera Deschampsa. Okazało się, że regeneracja polegała m.in. na wizycie w sztokholmskiej dyskotece.

Francuzi zauważają, że relacje między Mbappe i kadrą uległy znacznemu ochłodzeniu. Media dostrzegają nawet pewną grę pozorów, które toczy piłkarz z „Les Bleus”. Możliwe, że w przyszłym roku przestanie być kapitanem kadry, bo opaska kapitana „stanowi zbyt wielki ciężar dla piłkarza Realu".

Bez względu na to, co się stanie i zachowanie napastnika Realu pełni on rolę lidera i pozostaje niekwestionowaną gwiazdę francuskiej drużyny. Zachowuje się stosownie do swojego statusu. I ma to też swoje dobre strony. Nie boi się wyrazić swojego zdania. W wywiadzie dla francuskiego „Canal+” zapowiedział, że nie będzie uczestniczył w sesjach reklamowych firmy bukmacherskiej i sieci fast foodów, które są sponsorami reprezentacji. - To niszczy ludzi, których znam – powiedział Mbappe, mając na myśli klientów zakładów bukmacherskich.