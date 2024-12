Wielkie pieniądze Orlenu dla PZPN

Kontrakt przewiduje również premie w kolejnych latach, ale nie przewidziano specjalnych bonusów np. za wyjście z grupy podczas mistrzostw świata, które odbędą się w 2026 roku w USA, Kanadzie i Meksyku. Za awans na mundial Orlen ma natomiast zapłacić 9 mln 520 tys. zł. W przypadku powrotu reprezentacji do Dywizji A Ligi Narodów premia wynosi 3 mln 520 tys. zł.

Lotos dawał PZPN-owi dużo mniej

W ramach umowy Orlen otrzymuje - oprócz tytułu „sponsora generalnego” - miejsca w lożach VIP wraz z cateringiem podczas meczów kadry rozgrywanych w Polsce oraz pulę specjalnych zaproszeń i biletów pierwszej kategorii.

W przypadku meczów wyjazdowych PZPN gwarantuje dla spółki pakiety wyjazdowe, obejmujące również przeloty samolotem i koszt zakwaterowania w hotelach. Na podstawie umowy przedstawiciele Orlenu dostali prawo do wstępu do strefy dla zawodników, m.in. do szatni.

Czytaj więcej Piłka nożna Polska - Szkocja. Polacy nie pasują do elity, smutne pożegnanie z Ligą Narodów Polacy już po trzech minutach przegrywali ze Szkotami na PGE Narodowym. Zdołali doprowadzić do remisu dzięki efektownej bramce Kamila Piątkowskiego, ale stracili gola w doliczonym czasie i spadli do Dywizji B Ligi Narodów.

Onet podaje, że to najwyższy kontrakt PZPN ze „sponsorem generalnym”. W latach 2015 – 2018 umowa z Lotosem, zawarta w czasach, gdy prezesem związku był Zbigniew Boniek, opiewała na kwotę 31 milionów złotych, a w okresie od 2019 do 2022 roku z tą samą spółką – na 72 mln zł.