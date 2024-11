Skandaliczne transparenty kibiców Omonii na meczu z Legią. Minister sportu reaguje

- Ma to pewne elementy gloryfikacji systemu sowieckiego w czasach, kiedy ludzie o sowieckiej mentalności mordują dzieci i kobiety na Ukrainie - mówił Nitras. - No to jest coś niebywałego i to jest na pewno powód do dyplomatycznej interwencji polskiego ambasadora - ocenił, odnosząc się do incydentu. Zdaniem ministra, władze klubu z Nikozji i Cypru powinny przeprosić Polaków.

Również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ocenił w mediach społecznościowych, że oprawa kibiców cypryjskiego klubu „w czasie, gdy na rozkaz Putina codziennie spadają bomby na ukraińskie miasta, mordowani są cywile” była niedopuszczalna, a za „skandaliczny transparent” z hasłem o „wyzwalaniu” Warszawy przez Armię Czerwoną w 1945 r. „ktoś musi przeprosić”. „Agresora nie nazywa się wyzwolicielem. Kropka” - dodał.