Nie żyje Jan Furtok, największa legenda GKS-u Katowice

Jan Furtok urodził się w 1962 roku i od najmłodszych lat był związany z piłką nożną. Do GKS-u Katowice trafił w 1979 roku, a jego przygoda z klubem trwała do 1988 roku. Po kilku latach spędzonych za granicą – w Hamburger SV i Eintrachcie Frankfurt – Furtok powrócił do Katowic, gdzie ponownie grał w latach 1995-1997.

Jan Furtok: Autor 122 goli dla GKS-u Katowice i gola ręką w meczu z San Marino

W trakcie 299 rozegranych spotkań dla GKS-u Katowice, Furtok zdobył 122 bramki, co czyni go najlepszym strzelcem w historii klubu. Z GKS-em zdobył Puchar Polski, wywalczył wicemistrzostwo Polski oraz brązowy medal.



Oprócz sukcesów klubowych, Jan Furtok był także wielokrotnym reprezentantem Polski. W narodowej kadrze wystąpił w 36 spotkaniach, zdobywając 10 bramek – w tym bodaj najsłynniejszą, wbitą ręką San Marino w 1993 roku. W 1986 roku zagrał na mistrzostwach świata w Meksyku.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej Furtok pozostał blisko klubu. Pracował jako trener młodzieży, dyrektor sportowy oraz trener pierwszej drużyny. Po upadku klubu w 2005 roku i jego odbudowie w IV lidze został prezesem GKS-u Katowice.