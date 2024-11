Liga Mistrzów. Robert Lewandowski puka do elitarnego klubu

Pewne jest, że w Belgradzie na boisko wyjdzie Lewandowski. To miejsce, z którego kapitan reprezentacji Polski ma pozytywne wspomnienia. Pięć lat temu, jeszcze w barwach Bayernu Monachium, strzelił w stolicy Serbii cztery gole, i to w niecały kwadrans. Bawarczycy wygrali wtedy 6:0.

Lewandowski w pogoni za setnym golem w Lidze Mistrzów

Jeśli Lewandowski powtórzy teraz ten wyczyn, przekroczy granicę stu bramek w Lidze Mistrzów (ma 97) i znajdzie się w elitarnym gronie. Są w nim tylko Leo Messi (129 goli) i Cristiano Ronaldo (140).

Polakowi służy współpraca z Flickiem, został bohaterem El Clasico (dwie bramki) i choć w miniony weekend nie trafił w derbach miasta z Espanyolem, jest w formie, która pozwala wierzyć, że będzie to jego sezon. W Hiszpanii (14 goli) zostawił rywali daleko w tyle, w Lidze Mistrzów (trzy bramki) na razie to on goni, ale podwójny tytuł króla strzelców to scenariusz pożądany i jak najbardziej realny.

Forma Lewandowskiego cieszy w kontekście zbliżających się meczów reprezentacji z Portugalią (15 listopada w Porto) i Szkocją (trzy dni później w Warszawie), w których Polaków czeka walka o utrzymanie w Lidze Narodów, ale także przyszłorocznych eliminacji mundialu. Tym bardziej że kilku innych liderów kadry gra w klubach ze zmiennym szczęściem.

Piotr Zieliński po przeprowadzce do Interu Mediolan wystąpił co prawda we wszystkich dotychczasowych spotkaniach Ligi Mistrzów, ale w Serie A dopiero w ostatni weekend rozegrał prawie cały mecz (1:0 z Venezią) i wciąż pracuje na swoją pozycję.