Djukow przekonywał niedawno, że w UEFA oraz FIFA (światowa federacja) czuć zmianę nastrojów i chęć złagodzenia sankcji wobec Rosji, czyli przywrócenia jej klubów oraz reprezentacji do międzynarodowych rozgrywek.

Czy Rosja zagra w eliminacjach mundialu 2026?

- Każdego miesiąca liczba krajów, które nas wspierają, rośnie – opowiadał Djukow podczas spotkania z rosyjskimi dziennikarzami. Twierdził nawet, że jest możliwość, aby Rosjanie przystąpili już do eliminacji mundialu 2026, które ruszają w marcu.

To wątpliwe, biorąc pod uwagę, że niemal cała Europa wyraża nadal sprzeciw wobec działań Rosji w Ukrainie. Ale decyzja UEFA i FIFA o powrocie do międzynarodowych rozgrywek rosyjskich reprezentacji do lat 17 pokazała już, że opór ten zaczyna słabnąć.

Na razie Rosjanom pozostają sparingi. Może wkrótce zagrają także z Węgrami. W tym przypadku zaskoczenia też nie będzie, bo przecież przywódcy obu krajów – Władimir Putin i Viktor Orbán – od lat pozostają w dobrych relacjach.