Wybory w Gruzji. Kacha Kaładze - od gwiazdy piłki do wpływowego polityka

Piłkarzem był świetnym. Najdroższym w historii Gruzji. W 2001 roku Milan wykupił go z Dynama Kijów za 16 mln euro. Na Włochach zrobił wrażenie już dwa lata wcześniej, gdy podczas sparingu strzelił gola z rzutu wolnego, dającego ukraińskiej drużynie zwycięstwo.

Przez dziewięć lat zdobył w Mediolanie wszystkie możliwe trofea, dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów (2003, 2007). Karierę kończył w Genoi w 2012 roku.

Kacha Kaładze. Z boiska na polityczne salony

Włochy stały się jego drugim domem. - Mam tam wielu przyjaciół. Łączy mnie z tym krajem szczególna więź. Od dziecka kibicowałem tej reprezentacji. W pokoju miałem plakat Paolo Maldiniego i tak się złożyło, że później mieliśmy okazję razem grać i odnosić sukcesy - opowiadał niedawno w rozmowie z “La Repubblica”.

Czytaj więcej Euro 2024 Euro 2024. Stefan Szczepłek: Gruzin chwycił za miecz To, czego dokonali Gruzini, awansując do 1/8 finału Euro 2024, miało już swoje odpowiedniki w historii mistrzostw Europy. Sensem takich turniejów, i sportu w ogóle, są przecież niespodzianki.

W reprezentacji Gruzji rozegrał 83 mecze i nosił opaskę kapitana, ale nie dane mu było wystąpić w żadnym wielkim turnieju, bo dopiero w tym roku Gruzini po raz pierwszy awansowali na mistrzostwa Europy.

Kaładze jeszcze w trakcie kariery zaczął inwestować we Włoszech, Gruzji, Ukrainie i Kazachstanie (nieruchomości, bankowość, sektor energetyczny). Wciągnęła go też jednak polityka. Krytykował prezydenta Micheila Saakaszwilego i dołączył do partii Gruzińskie Marzenie, która w 2012 roku wygrała wybory. W rządzie Bidziny Iwaniszwilego został wicepremierem i ministrem energetyki. Od 2017 roku jest burmistrzem Tbilisi. Pełni tę funkcję już drugą kadencję.