Johan Neeskens. Odleciał kolejny wielki Holender

Ze względu na te umiejętności Neeskensa też nazywano „Latającym Holendrem”. Nie jego jednego. Do historii przeszły jego strzały z rzutów karnych. Nie bawił się w subtelności, zmianę rytmu biegu, zatrzymywania. Brał rozbieg i kopał z całej siły. W finale mistrzostw świata 1974 roku pokonał tak Seppa Maiera. Kopnął mocno w środek bramki, a z punktu karnego poszedł kurz.

Nim został dwukrotnie wicemistrzem świata, przez trzy lata z rzędu zdobywał z Ajaksem Puchar Mistrzów. Barcelona chciała grać jak Ajax, więc sprowadziła z Amsterdamu trenera Rinusa Michelsa i dwóch najważniejszych piłkarzy – Cruyffa i Neeskensa. Grali wspólnie przez pięć lat.

Katalończycy zdobyli w tym czasie tylko raz tytuł mistrza Hiszpanii i Puchar Zdobywców Pucharów, ale to wtedy Holendrzy (Cruyff przede wszystkim) położyli fundamenty pod klub, który później miał zacząć drogę podboju futbolowego świata.

Neeskens grał jeszcze w Cosmosie Nowy Jork (ze Stanisławem Terleckim) i kilku mniejszych klubach. Bawiło go to aż do 40. roku życia.

Johan Neeskens był bardzo cenionym i mile widzianym asystentem

Jako trener prowadził kluby średniej klasy, m.in. NEC Nijmegen czy Mamelodi Sundowns z RPA. Był jednak bardzo cenionym i mile widzianym asystentem. Jego sława nie mijała, a na treningach grał z młodszymi, jakby miał wciąż 25 lat. W tej roli pomagał Guusowi Hiddinkowi w reprezentacji Holandii podczas mundialu we Francji (1998) i później Frankowi Rijkaardowi na Euro 2000. Dobrze się rozumieli, bo Hiddink zaprosił go jeszcze do pracy z reprezentacją Australii na mundialu (2006), a po ich zakończeniu pracował z Rijkaardem w Barcelonie.