Liga Mistrzów po reformie, rozszerzeniu do 36 drużyn i wprowadzeniu tzw. fazy ligowej z jedną dużą tabelą zamiast grup czterozespołowych, swoją premierową kolejkę rozgrywała w aż trzydniowym cyklu – od wtorku do czwartku. Druga kolejka (i każda kolejna za wyjątkiem ostatniej, zaplanowanej na 29 stycznia) została już rozpisana tradycyjnie, na wtorek i środę.

Tabela Ligi Mistrzów: Borussia Dortmund Łukasza Piszczka liderem po wysokiej wygranej

Świetnie w „nowej” Lidze Mistrzów spisują się drużyny niemieckie, w tym Borussia Dortmund, w której od tego sezonu asystentem trenera jest Łukasz Piszczek. BVB po pokonaniu na wyjeździe Club Brugge (3:0), tym razem aż 7:1 zdeklasowała szkocki Celtic. Hat-trickiem popisał się Karim Adeyemi.

Drugie zwycięstwo odniósł też we wtorek Bayer Leverkusen trenera Xabiego Alonso. Mistrz Niemiec zdominował na boisku AC Milan dużo bardziej niż wskazuje na to skromny wymiar zwycięstwa. W środę do gry – i walkę o fotel lidera tabeli Ligi Mistrzów – wraca Bayern, który w pierwszej kolejce rozłożył na łopatki Dinamo Zagrzeb (9:2).

Między Borussię i Bayer po wtorkowych grach w tabeli sensacyjnie wcisnął się francuski Brest, który tym razem aż 4:0 pokonał słabiutki Salzburg z Kamilem Piątkowskim w składzie. Po 4:0 swoje mecze wygrały Inter (z Crveną Zvezdą) i Manchester City (ze Slovanem Bratysława), które w pierwszej kolejce bezbramkowo zremisowały.