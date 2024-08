Maciej Skorża wraca do pracy. Trener poprowadzi swój były klub

Maciej Skorża wraca do pracy w Japonii. Szkoleniowiec znów został trenerem klubu Urawa Red Diamonds, z którego odszedł pod koniec 2023 roku. Informację o nowym kontrakcie Polaka potwierdził japoński klub.

Maciej Skorża trenerem Urawa Red Diamonds

W oświadczeniu podpisanym przez dyrektora sportowego czytamy, iż Urawa Red Diamonds zaprosiła Skorżę do współpracy. Klub zdaje sobie sprawę, że to czwarta zmiana na stanowisku trenera w ciągu niespełna pięciu lat - zaznaczono. Satoshi Horinouchi oświadczył, że celem władz klubu jest zbudowanie drużyny, która będzie co roku walczyć o mistrzostwo w japońskiej J1 League oraz będzie w stanie skutecznie rywalizować w Klubowych Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej w 2025 r.

Dyrektor sportowy Urawa Red Diamonds podkreślił, że władze klubu chcą, by zespół miał jednocześnie silną obronę i mocny atak. "Powołaliśmy Macieja Skorżę na trenera w oparciu o ocenę, że to szkoleniowiec z największą szansą na osiągnięcie tego celu" - podał japoński klub.

Maciej Skorża - w jakich klubach pracował, jakie sukcesy odniósł?

Maciej Skorża zaczynał karierę od pracy z młodzieżą w warszawskiej Legii, odbył też staż w stołecznym klubie za czasów Pawła Janasa. Z młodzieżą pracował również w Amice Wronki, w 2004 r. został trenerem pierwszej drużyny w tym klubie. Później Skorża związał się z Dyskobolią Grodzisk Wielkopolski i zdobył z tym klubem Puchar Polski oraz Puchar Ekstraklasy.