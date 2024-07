Szymon Marciniak czy Francuz? Wiadomo kto poprowadzi finał Euro 2024

Czytaj więcej Piłka nożna Czy i dlaczego Szymon Marciniak będzie sędzią finału Euro 2024? Szymon Marciniak może być sędzią finału Euro 2024, choć nominacja arbitra na najważniejszy mecz turnieju to zawsze wypadkowa wielu zmiennych, a swoją rolę gra także polityka.

Wyznaczenie Letexiera na sędziego finału oznacza, że Marciniak nie zostanie pierwszym w historii sędzią, który poprowadzi finał mundialu, finał Ligi Mistrzów i finał Euro.



Dla 39-letniego Letexiera sędziowanie finału Euro 2024 będzie największym sukcesem w sędziowskiej karierze. Dotychczas meczem o najwyższą stawkę, jaki sędziował, był mecz o Superpuchar Europy w 2023 roku.



Francuz został najmłodszym w historii sędzią, który poprowadzi finał mistrzostw Europy.



Na Euro 2024 Letexier sędziował jak dotąd mecze fazy grupowej: Chorwacja-Albania oraz Dania-Serbia i mecz 1/8 finału, w którym Hiszpania wygrała z Gruzją.



Szymon Marciniak stracił szansę, by zapisać się w historii

Polski sędzia był arbitrem finału mundialu w 2022 roku (zmierzyły się w nim Argentyna i Francja) i finału Ligi Mistrzów w 2023 roku (Manchester City grał w nim z Interem Mediolan). W kolejnej edycji Ligi Mistrzów Marciniak prowadził rewanżowy mecz półfinałowy między Bayernem Monachium a Realem Madryt, w którym podjął kontrowersyjną decyzję - w doliczonym czasie gry odgwizdał spalonego w czasie akcji, w trakcie której Bayern doprowadził do wyrównania. Jako że sędzia użył gwizdka nie mógł uznać gola Matthijsa De Ligta co oznaczało, że do finału awansował Real. Piłkarze i trener Bayernu mieli po meczu pretensje do Marciniaka o to, że nie skorzystał z VAR-u.