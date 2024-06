Euro 2024: Kamil Grosicki pożegnał się z reprezentacją Polski

Grosicki debiutował w reprezentacji 2 lutego 2008 roku w wygranym 1:0 meczu z Finlandią w czasie zgrupowania na Cyprze. Miał wówczas 19 lat i niespełna osiem miesięcy.



16 lat Kamila Grosickiego w reprezentacji Polski: 94 mecze i 17 goli

Od tego czasu Grosicki zagrał dla kadry 94 razy zdobywając w jej barwach 17 goli i zaliczając 24 asysty. Z reprezentacją pojechał trzy razy na Euro (w 2012, 2016 i 2024) oraz dwa razy na mundial (w 2018 i 2022 roku). Był ważnym ogniwem reprezentacji prowadzonej przez Adama Nawałkę, która na Euro 2016 dotarła do ćwierćfinału.



W reprezentacji Grosicki znany był ze swoich przebojowych rajdów skrzydłem, dzięki którym zyskał sobie przydomek TurboGrosik.



Kamil Grosicki decyzję o rozstaniu z reprezentacją podjął przed pierwszym meczem na Euro 2024

– Przed treningiem z dumą i honorem przekazałem drużynie informację, że to zgrupowanie będzie moim ostatnim w reprezentacji. Jest to piękna chwila, ale też smutna, bo przez kilkanaście lat gry z orzełkiem na piersi to było zawsze dla mnie coś więcej niż mecz – mówił w poniedziałek na konferencji prasowej Grosicki.