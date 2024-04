Czy piłka nożna szkodzi głowie? Mistrz świata opowiedział, jak zniszczył swoje ciało

Problem z konsekwencjami urazów głowy wynika również z traktowania ich przez piłkarzy, lekarzy oraz kibiców. – Grając na najwyższym poziomie jesteśmy przyzwyczajeni do bólu i -trochę jak żołnierze — jesteśmy symbolem odporności fizycznej. Każdy widzi, że kiedy leżysz na noszach, to coś ci dolega. Ale kiedy chcesz powiedzieć, że masz migrenę albo problemy z widzeniem, to jest to traktowane jako oznaka słabości. Trudno tak się tłumaczyć – przyznaje Varane.

Uważa też, że jego zdaniem wręcz niemożliwe jest ograniczenie ryzyka urazów głowy, szczególnie podczas meczów. – To ryzyko zawodowe. Tak, jak u kierowców Formuły 1, jest nim wypadek — mówi, ale dodaje: - Trzeba coś zrobić, żeby gra głową była jak najbardziej bezpieczna.