Wojna Rosji z Ukrainą to „wojna o sposób życia” — ocenił Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jego zdaniem tego sposobu życia nie można ocalić, w przypadku rosyjskiej inwazji uciekając z terytorium Polski. — Złudzeniem jest, że można to zrobić, wyjeżdżając tysiąc kilometrów dalej do jakiegoś miłego, ciepłego kraju — zauważył.